Le président de l’organisation Nationale d’Investissement du tourisme, invité de notre Forum : « Nous serons une force de proposition »

Les fondateurs de l’Organisation nationale d’investissement du tourisme (ONIT) ont choisi, pour leur première sortie médiatique, le Forum

d’El Moudjahid. La conférence de presse, co-animée par le président de l’organisation et le vice-président, a permis de connaître les quinze objectifs de l’ONIT, qui se présente comme un partenaire du ministère du Tourisme, et surtout une force de proposition.

Agréée au mois d’octobre dernier, l’Organisation nationale d’investissement du tourisme se fixe de grands objectifs pour participer à la relance du tourisme en Algérie et la promotion de la destination Algérie. C’est ce qui ressort des propos du président de l’ONIT, El Mahdi Oughlissi, qui, avec d’autres jeunes, comme Bekair Djamel, ont décidé de créer une organisation qui servira de médiateur entre les investisseurs dans le secteur du tourisme et les pouvoirs publics. Inspirés du programme du président de la République, cette organisation vise à encourager toutes les initiatives nationales en mesure de présenter un produit touristique attractif aussi bien pour les Algériens que pour les étrangers.

Et c’est parce que notre pays recèle de grandes capacités en matière de tourisme, il est impératif pour l’ONIT de soutenir tout projet susceptible d’apporter une plus-value. L’organisation, qui compte des membres venus de divers horizons, ambitionne d’être présente sur tout le territoire national. Des bureaux seront ouverts dans toutes les wilayas, avec pour mission le recensement de toutes les zones touristiques et des potentiels investisseurs, pour leur apporter aide et assistance dans les différentes démarches. Selon El Mahdi Oughlissi, parmi les principaux objectifs tracés par l’ONIT, celui d’être partie prenante dans l’élaboration des différentes stratégies de développement du secteur. L’application de la feuille de route de l’ONIT passera par l’organisation de journées d’études, d’élaboration de documents, de jumelage avec d’autres associations à l’intérieur et à l’extérieur du pays, conformément aux lois de la République. Pour rappel, la politique du gouvernement repose sur cinq dynamiques essentielles. Elles constituent les bases de la nouvelle stratégie d’aménagement touristique à l’horizon 2030, à savoir, la valorisation de la destination Algérie pour accroître l’attractivité et la compétitivité de l’Algérie, le développement des pôles et villages touristiques d’excellence par la rationalisation de l’investissement et le développement, le déploiement d’un plan qualité tourisme (PQT) pour le développement de l’excellence de l’offre touristique nationale intégrant la formation par l’élévation professionnelle, l’éducation, l’ouverture aux technologies de l’information et de la communication (TIC). A cela s’ajoutent le positionnement sur de nouvelles niches touristiques conformes aux nouvelles tendances mondiales, la promotion de la transversalité et de la cohérence dans l’action par l’articulation de la chaîne touristique et la mise en place d’un partenariat public-privé, la définition et la mise en œuvre d’un plan de financement opérationnel pour soutenir les activités touristiques et les promoteurs développeurs et attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

Nora Chergui