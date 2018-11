Algérie Télécom : Un service de qualité

Le projet relatif au câble sous-marin en fibre optique reliant l’Algérie à l’Espagne (Alger et Oran à Valence) est «quasiment achevé», a indiqué hier le PDG d’Algérie Télécom (AT), Adel Khemane. «La réalisation du système de câbles sous-marins reliant notre pays à l’Espagne (Alger et Oran à Valence), appelé projet ORVAL/ALVAL, est quasiment achevé, avec le déploiement de 100% de la partie marine et l’achèvement des trois stations d’atterrissement», a déclaré M. Khemane dans un entretien à l’APS. «L’achèvement définitif et la mise en service de ce projet, dépendant de la réalisation de travaux de raccordement devant durer quelques semaines, sont tributaires du consentement des autorités espagnoles», a-t-il fait savoir. Il a affirmé que «ce système, qui va renforcer la bande passante internationale de 400 Gigabits/s, est extensible jusqu’à 10 Terabits/s». Concernant l’autre projet phare MEDEX, le PDG d’AT a indiqué que ce projet, portant sur le raccordement du réseau de fibre optique algérien au système sous-marin international, reliant les Etats-Unis à l’Asie, à travers la Méditerranée, est «en phase d’achèvement». «Les études techniques et la fouille du fond marin sont finalisées; les procédures administratives et financières sont également achevées», a-t-il précisé, expliquant que ce système «renforcera la bande passante internationale par 200 Gb/s et sera extensible jusqu’à 2,2 Tb/s». Pour M. Khemane, «ces deux projets d’envergure, qui connaissent un avancement substantiel, visent tous les deux à offrir une connectivité plus large, plus sécurisée et résiliente. Ils ambitionnent également à soutenir les ambitions économiques algériennes vers le continent africain», a-t-il dit. Le PDG d’AT a annoncé, à cette occasion, que la bande passante internationale, transitant sur le câble sous-marin SEAMWE4, sortant d’Annaba, a connu une augmentation sensible à près de 1,2 Tb/s au 30 septembre 2018. «La bande passante internationale sur le câble sous-marin SEAMWE4 est passée de 710,15 Gb/s en 2017 à 1.171,75 Gb/s au 30 septembre 2018», a-t-il précisé. Cette bande passante internationale a été, également, consolidée par la mise en place d’une liaison terrestre connectant notre réseau terrestre à celui de la Tunisie, avec un débit de 100 Gb/s afin de servir de liaison de secours, en cas d’incident sur le câble sous-marin, ou d’un pic imprévu dans la consommation de la bande passante internationale, a-t-il ajouté.

Plus de 140.000 km de câble en fibre optique déployés

Plus de 140.000 kilomètres de câble en fibre optique ont été déployés en Algérie dans le cadre de la stratégie nationale visant à raccorder entre elles l’ensemble des wilayas au réseau téléphonique et internet haut débit, a également indiqué le président-directeur général. «Le réseau d’Algérie Télécom comporte plusieurs parties dont la dorsale nationale (backbone) en fibre optique qui a atteint actuellement plus de 140.000 km, en comptabilisant l’ensemble des liaisons de transport réalisées et exploitées par Algérie Télécom (environ 93.000 km, dont 14.000 km depuis janvier 2018)», a précisé M. Khemane. Il a rappelé, dans ce sens, la mise en service, le 14 novembre, de la liaison de fibre optique Adrar-Tindouf, une opération, a-t-il dit, qui permettra «d’accroître la capacité haut débit de l’Internet au profit des citoyens et de contribuer à l’amélioration des prestations de la téléphonie dans la région». AT compte aussi une partie appelée «réseau métro» (à l’intérieur des wilayas) qui consiste à raccorder au réseau en fibre optique les différentes communes, agglomérations secondaires et localités de plus de 1.000 habitants. «Un total de 1.683 communes et localités de plus de 1.000 habitants ont été raccordées au réseau en fibre optique sur une distance totale de plus de 16.230 km», a-t-il relevé, ajoutant que «2.110 annexes communales ont été également raccordées au réseau en fibre optique sur une distance totale de 9.683 km». L’autre partie du réseau d’AT concerne le «dernier kilomètre», consistant à acheminer l’Internet jusqu’à l’abonné.