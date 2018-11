ressources en eau : Une commission ministérielle au chevet du secteur

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a annoncé hier qu’une commission composée de spécialistes sera dépêchée la semaine prochaine à Constantine, et ce afin d’établir un état des lieux du secteur au niveau de la capitale de l’Est, et d’apporter des solutions aux défaillances signalées, notamment en ce qui a trait à la gestion et à l’équité en matière de distribution d’eau potable.

À ce propos, M. Necib a soutenu, lors d’un point de presse organisé au siège de la wilaya, que l’objectif de son département était d’arriver à garantir l’approvisionnement de 90 % des habitants en eau potable 24 h/24, et ce avant la fin de l’année 2019 : « Cette visite nous a permis d’évaluer l’évolution du secteur, et je peux affirmer qu’à Constantine, nous sommes parvenus à un bon niveau en ce qui concerne les ressources hydriques, avec 80 % de la population dispose de l’eau 24 h/24, 14 % un jour sur deux, et 6 % un jour sur trois. Cela renseigne sur la valeur des investissements consentis par l’État dans le cadre de la réalisation du programme du président de la République. Il est vrai qu’il existe encore des défaillances dans certaines communes, mais nous sommes en train d’y remédier de manière méthodique et graduelle », a-t-il déclaré. Concernant le plan de prévention de la ville d’Ali Mendjeli contre les inondations, lancé en 2015 par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, le ministre a rappelé que ce projet était prévu pour protéger cette ville dans sa globalité, en ce sens que même les extensions futures ont été sont intégrées dans cette optique, et d’ajouter :« La priorité aujourd’hui est d’agir sur les cours d’eau, très souvent à l’origine des inondations en milieu urbain. Pour ce faire, nous allons aussi concevoir des plans de prévention du risque inondation, qui sont des outils stratégique qui font défaut au niveau de nos villes, et ce avec le concours de l’Agence spatiale algérienne (ASAL), en recourant, notamment aux images satellitaires». Lors de sa tournée, le ministre s’est rendu dans la commune du chef-lieu, à la zone industrielle Palma, où il a inspecté le projet de calibrage et d’aménagement du Rhumel. Lancé en 2014, afin de lutter contre les inondations et de faire de l’endroit un espace récréatif, ledit projet, doté d’une enveloppe financière d’un montant de 15 milliards de DA, a été attribué au groupe coréen Daewoo et à l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONIDRI).

Dans la commune d’Aïn Smara, la délégation a marqué une halte au projet de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) d’une capacité de 260.000 habitants. Au niveau de cette dernière, M. Necib a procédé à la mise en service d’une station de pompage et d’un réservoir de 25 000 m3, tous deux situés à l’extension Sud, de même qu’il s’est enquis de l’état d’avancement du plan de prévention contre les inondations. Enfin, le convoi ministériel visité dans l’après-midi le projet de renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP) de la population de Constantine.

Issam B.