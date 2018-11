Le secrétaire général de l’UNPA : Le programme du président Bouteflika une « feuille de route » pour le secteur

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis avant le souci de l'Etat de préserver le foncier agricole, qu'il a qualifié de "ligne rouge à ne pas transgresser", notamment à travers la sécurisation de sa possession et la récupération du foncier non exploité de manière rationnelle et économique.

«Je n'ai de cesse d'insister pour que le Gouvernement place le foncier agricole parmi ses priorités », a affirmé le Chef de l'Etat dans un message, lu en son nom à M'sila par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

De son côté, le secrétaire général de l’UNPA, Mohamed Alioui, a appelé à l’intégration des sinistres agricoles dus aux aléas naturels dans le registre des catastrophes naturelles. Cette intégration atténuera les répercussions des dégâts occasionnés aux récoltes des agriculteurs par les intempéries et la sécheresse, a estimé M. Alioui. Cette requête a été exprimée antérieurement lors des assises nationales sur l’agriculture, a rappelé l’intervenant, saluant la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, portant effacement, en 2009, des créances des agriculteurs. M. Alioui a appelé également à calculer la taxe sur la concession agricole à compter de la date de remise de l’arrêté de concession et non pas à compter de la date de dépôt du dossier de reconversion du droit de jouissance en droit de concession. Il a en outre, considéré que la préservation du foncier agricole, pour qu’il ne soit détourné au profit d’autres activités non-agricoles, incombe aux agriculteurs eux-mêmes, les invitant à dénoncer toute forme de détournement du foncier agricole afin d’assurer le succès des politiques agricoles. Le premier responsable de l’UNPA a salué, par ailleurs, le travail du ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire pour le développement des zones frontalières recelant des atouts économiques et agricoles, estimant que ces zones constituent "des portes futures vers l’exportation des produits agricoles de qualité". M. Alioui a exhorté aussi les autorités à tous les niveaux à améliorer les conditions d’investissement dans le secteur agricole et à lutter contre "certaines pratiques comme la spéculation qui affectent négativement l’exportation". Il a appelé, en outre, au nom de l’UNPA le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à poursuivre ses missions à la tête du pays au regard des acquis obtenus durant ses précédents mandats dans les divers domaines, avec un impact social positif concret, à l’instar des programmes de développement rural.