M. Ouyahia aujourd’hui à Tébessa

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, se rendra, aujourd’hui dans la wilaya de Tébessa, pour présider la cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre les groupes algériens Sonatrach et Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la société Citic, ont indiqué, hier, les services du Premier ministère, dans un communiqué.

«M. Ahmed Ouyahia, Premier ministre, se déplacera, ce lundi 26 novembre 2018 (aujourd’hui, ndlr), dans la wilaya de Tébessa, où il présidera la cérémonie de signature d’un accord de partenariat portant sur le lancement d’un projet intégré pour l’exploitation de phosphate entre les groupes algériens Sonatrach et Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la société Citic», précise la même source. «Lors de ce déplacement, le Premier ministre sera accompagné des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, de l’Énergie, Mustapha Guitouni, et de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi», ajoute le communiqué.

Le projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate des gisements de la région de Bled El-Hadba, de la wilaya de Tébessa, dont l’accord de partenariat pour la création d’une société mixte algéro-chinoise constitue un pas vers la création d’un «pôle imposant» de l’industrie minière. Selon le conseiller du PDG de Sonatrach, Ferhat Ounnoughi, «un intérêt particulier est accordé par l’État à ce projet de portée nationale, qui devra contribuer à créer des richesses et à consolider la stratégie de valorisation des richesses minières».

Le même responsable a précisé que ce projet intégré, réparti entre la mine de Bled El-Hadba à Tébessa, la plateforme de Hadjer Kebrit à Souk Ahras, celle de Hadjar Essoud à Skikda et le port d’Annaba, a nécessité un volume d’investissement de 6 milliards de dollars, a détaillé le responsable. Il a ajouté que 500 milliards de DA seront mobilisés pour la réalisation des infrastructures nécessaires dans les quatre wilayas concernées par ce mégaprojet. M. Ounnoughi a souligné que la partie algérienne détient 51% des parts, contre 49% pour la partie chinoise dans ce projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate. S’agissant de son impact socio- économique, le même responsable a indiqué que pas mois de 3.000 postes de travail directs seront créés, à la mise en exploitation de ce projet, prévue en 2022, alors que les chantiers de réalisation à travers les quatre wilayas assureront 14.000 postes d’emploi. Le cadre de Sonatrach a indiqué que ce complexe de phosphate garantira des revenus en devises à hauteur de 1,9 milliard de dollars/an. Pour sa part, le président-directeur général (PDG) de la société Somiphos de Tébessa, filiale Ferphos, Mokhtar Lakehal, a révélé que le projet intégré d’exploitation et de transformation de phosphate permettra l’exploitation du phosphate du gisement de Bled El-Hedba, d’une capacité de 500 millions de tonnes, et assurera la production des dérivés du phosphate, engrais phosphoriques, acide d’ammoniac et autres matériaux utilisés dans diverses activités économiques. Il a ajouté que cet investissement augmentera la capacité de production du phosphate, à l’échelle nationale, estimée actuellement à 2 millions de tonnes/an, pour atteindre 10 millions de tonnes/ an, avec l’entrée en service de ce mégaprojet. Pour le wali de Tébessa, Attallah Moulati, le projet intégré d’exploitation et de transformation de phosphate «métamorphosera la région de Tébessa et contribuera à créer de la richesse». «Des centaines d’emplois pour les jeunes de la région seront créés, à la faveur du lancement du chantier de ce projet, et d’autres centaines de postes de travail seront assurés avec le début des activités de ce complexe», s’est félicité le même responsable.

Salima Ettouahria