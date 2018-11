Assassinat de Kashoggi : L’Algérie condamne et exprime sa conviction que la justice saoudienne saura faire la lumière

L’Algérie a condamné le meurtre du citoyen saoudien Jamal Kashoggi, tout en exprimant sa «conviction» que la justice saoudienne saura faire la lumière dans cette affaire, a indiqué, hier dans une déclaration, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif. «L'Algérie, qui est liée à l’Arabie Saoudite par des relations étroites de fraternité, de coopération et qui partage avec elle un destin commun, exprime sa conviction que la justice saoudienne saura faire toute la lumière sur ce meurtre», a précisé le porte-parole du MAE. «L’Algérie a pris connaissance des éléments de l’enquête menée par la justice saoudienne concernant le meurtre du citoyen saoudien Jamal Kashoggi, tels que rendus publics par le Procureur Général du Royaume d’Arabie Saoudite, le 16 novembre dernier», a noté le porte-parole du MAE, ajoutant que l’Algérie, qui condamne avec la «plus grande vigueur l’horrible assassinat du citoyen saoudien, prend acte des conclusions auxquelles est parvenue la justice saoudienne concernant les circonstances de la perpétration du crime et l’identité de ceux qui l’ont ordonné et exécuté», a souligné M. Abdelaziz Benali Cherif.