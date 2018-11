Installation du directoire du FLN : Principale mission, la tenue d’un congrès extraordinaire

Le coordonnateur de l'instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a affirmé que «la principale mission» de l'instance installée hier était de parvenir à «la tenue d'un congrès extraordinaire» du parti.

Intervenant à l'occasion de l'installation de cette instance, M. Bouchareb a indiqué que «sa principale mission est d'œuvrer d'arrache-pied et avec sincérité et dévouement à la tenue d'un congrès extraordinaire du parti», précisant que l'instance se chargera de préparer ce congrès à même d'impulser «une nouvelle dynamique» au sein de l'unité, de la cohésion et de la solidarité, de façon à promouvoir l'action militante et politique et renforcer la continuité entre les composantes du parti et les différentes franges de la société». A cette occasion, «il sera procédé à la création d'une instance exécutive, composée de cadres du parti, qui œuvrera, en coordination avec l'instance dirigeante, à concrétiser les objectifs du parti», a fait savoir M. Bouchareb, soulignant que la composante de cette instance «sera annoncée durant les prochains jours. Elle suppléera les instances du parti et préparera le congrès extraordinaire». «Tous les efforts seront consentis avec l'ensemble des militants dans la transparence et en toute démocratie, en vue de parvenir aux objectifs escomptés, à savoir la tenue d'un congrès rassembleur pour reconstruire le parti selon une vision future intégrée», a-t-il ajouté. L'objectif principal de la création de cette instance est de «rétablir le bon fonctionnement du parti et de réunifier les rangs des militants, sans exclusion aucune, ni marginalisation, tout en donnant à l'action militante et politique sa véritable valeur et en permettant au parti de continuer à occuper sa position d'avant-garde sur la scène politique nationale», a-t-il soutenu. Il a rappelé, dans le même contexte, que le FLN constituait «la locomotive qui guide le processus politique en Algérie». «Nous allons œuvrer pour que le parti soit présent en force aux prochaines étapes et échéances, en se conformant aux orientations judicieuses du président du parti et président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», a-t-il dit. Le FLN «demeura attaché aux constantes nationales et aux bonnes valeurs, ancrées au sein des rangs de ses militants, en vue d'atteindre les objectifs escomptés», a estimé M. Bouchareb, rappelant que «le FLN a toujours été la soupape de sûreté dans les périodes difficiles et lors des crises». Dans ce cadre, il a affirmé que le FLN et ses militants «demeurent fidèles à leur ligne originelle, soutiennent le programme du président de la République et accompagnent ses grandes réalisations depuis 1999». Répondant à une question relative au précédent secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, M. Bouchareb a salué son action à la tête du parti», soulignant «l'avoir rencontré, avant l'installation de l'instance de coordination et qu'il lui a exprimé sa disposition à prêter main-forte à la nouvelle direction, tout en restant au service du parti». L'instance dirigeante du parti est composée de membres du Bureau politique du FLN, ainsi que de parlementaires, en l'occurrence , Leila Tayeb, Mahmoud Guemmama, Saida Bounab, Saïd Lakhdari, Mustapha Karim Rehiel et Samia Bouras Kerkouche.