Dans la LUCARNE : La FIFA entre en jeu

Il est certain que la FAF et la CRL, qui est l’un de ses appendices, ne veulent pas laisser les choses empirer au niveau de ses compétitions, mais aussi ne pas rester en retrait de ce qui s’y passe au sein de nos compétitions nationales. Il faut dire que face à la non application de certaines décisions que la CRL de la FAF pourrait prendre en consultant les dossiers des clubs, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec leurs joueurs, pose problème. C’est vrai que la FAF avait mis certains clubs devant leurs responsabilités, mais sans plus. Cependant il n’y avait pas eu de répondant de la part de la partie incriminée. C'est-à-dire que ces clubs savent qu’ils ne peuvent rien faire du moment que la CRL ne peut obliger un club donné jusqu’à se voir défalquer trois points de son compteur points dans le classement général. C’est vrai qu’on l’avait fait pour le CRB et une année auparavant avec le RC Relizane, mais on n’a pas pu l’appliquer aux autres clubs qui sont pratiquement dans une situation identique. Malgré ces mesures, nos clubs sont en train de refaire les mêmes erreurs. Pourtant, ils savent tous qu’il y a une circulaire émanant de la FIFA (3 mai 2017) qui les oblige à payer leurs joueurs dans les temps, sinon ils seraient soumis à des sanctions assez sévères qui vont jusqu’à la relégation pour les clubs récalcitrants, qui ne veulent pas répondre par l’affirmative aux directives, désormais par la commission de discipline de la FIFA. Pour autant, les directives de la FIFA ont même introduit des «nouveautés» encore plus sévères qu’elles ne l’étaient jusque-là. C'est-à-dire entre la première circulaire N° 1628 du 09 mai 2018 et ce qui vient d’être rappelé par la même structure, il faudra faire très attention !Les clubs fautifs ou mauvais payeurs risquent «gros». Voilà ce que dit la circulaire. Cela va enlever tout malentendu pour les présidents de clubs qui disaient qu’ils n’étaient pas au courant où qu’ils étaient «victimes » d’une machination. «En prévision de la 2e période d’enregistrement appelée communément mercato hivernal, la CRL et la commission de discipline rappellent aux clubs débiteurs qu’ils sont tenus de prendre en compte le contenu de la circulaire FIFA N° 1628 du 09 mai 2018 relative à la nouvelle approche adoptée par la commission de discipline de la FIFA. Dans la nouvelle procédure la commission de discipline de la FIFA a décidé d’améliorer la procédure susmentionnée en apportant des changements notamment dans l’alinéa 2. I. Ainsi si une partie enfreint l’art. 64 du code disciplinaire de la FIFA : 1. La commission de discipline de la FIFA continuera à appliquer l’art. 1 de la même manière et prononcera une sanction contre le débiteur, lui ordonnant notamment de payer une amende et lui accordant un dernier délai pour régler sa dette auprès de son créancier. Outre l’amende, la commission de discipline de la FIFA imposera une déduction de point(s) et/ou une interdiction de transfert, qui ne sera ou ne seront toutefois effectif(s) qu’a expiration du dernier délai accordé. Le club débiteur pourra ainsi éviter ces sanctions supplémentaires s’il régit sa dette auprès de son créancier avant l‘expiration du délai stipulé.

2. Si la somme due n’est pas entièrement versée par le débiteur avant expiration du dernier délai accordé, l’association du débiteur aura l’obligation de vérifier si la décision a été respectée ou non dans les délais et devra automatiquement appliquer la déduction de point(s) et/ou l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national ou international, pour une ou plusieurs période(s) d’enregistrement complète(s) et, le cas échéant, consécutives.

3. Après que toutes les sanctions sportives aient été entièrement épuisées et si la dette n’a toujours pas été entièrement réglée, le créancier peut demander par écrit que le cas soit de nouveau transmis à la commission de discipline de la FIFA afin d’imposer d’éventuelles sanctions supplémentaires qui peuvent aller jusqu’à la relégation de l’équipe première du débiteur dans une division inférieure.

On peut dire, à la lumière de cette circulaire et de son rappel, que nos responsables sportifs qui gèrent nos clubs doivent être pointilleux face à leurs situations financières. Car, désormais, c’est la FIFA qui a pris les choses en main, puisque la FAF peut saisir la FIFA pour les clubs qui se croient au dessus des lois. Tous nos clubs sont «égaux » devant la loi. Celui qui n’honore pas ses engagements doit être puni en retour. Cela coule de source !

Hamid Gharbi