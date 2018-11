NAHD : Confiance accordée à Lacet

Lors d’une réunion tenue vendredi, les dirigeants du Nasr Hussein-Dey ont pris la décision d’accorder leur confiance à l’entraîneur adjoint, Mohamed Lacet, qui dirige seul l’équipe nahdiste depuis le départ de l’entraîneur en chef, Billel Dziri.

En effet, Lacet dont tout le monde dit beaucoup de bien est donc le nouvel homme fort à la tête de la barre technique du NAHD. Alors qu’il était au départ question de recruter un nouveau driver de surcroît étranger, comme l’a d’ailleurs fait savoir le vice-président Mahfoud Ould Zmirli à la fin du match remporté par les Sang et Or, face au MCO, mercredi dernier, revirement de la direction du club, quant à la question du nouveau coach.

Les responsables husseindéens ont été unanimes à saluer le bon travail qu’effectue Mohamed Lacet. En plus, l’équipe enregistre de bons résultats sous sa coupe. Pourquoi alors changer pour changer du moment que tout se passe bien jusqu’à présent. Lacet, présent à ladite réunion, s’est dit honoré par cette décision qu’il a acceptée volontiers. Les deux parties ont convenu que tant que les résultats suivent, il n’y aura pas de changement à la tête du staff technique. Si à l’avenir par contre, les résultats font défaut, à ce moment-là, la direction fera appel à un nouvel entraineur. Mohamed Lacet a accepté cette vision des choses. Par ailleurs, en plus de Merouane Messai, l’entraineur des gardiens de but, il sera fait appel en concertation avec Lacet, à un nouveau technicien, pour occuper le poste d’entraineur-adjoint et ainsi étoffer le staff technique husseindéen.

Gaya-Merbah veut quitter le Nasria

En disgrâce avec la direction du club et avec les supporters, celui qui était le portier titulaire indiscutable du NAHD, Merbah-Gaya veut changer d’air. Sanctionné par le club et l’entraineur Billel Dziri, qui lui ont reproché des écarts disciplinaires, Gaya-Merbah a perdu sous l’effet de cette sanction sa place au sein du onze nahdiste au profit de Boussouf. Il a été relégué sur le banc des remplaçants lors des quatre derniers matches de son équipe.

En plus de cela, il estime que son salaire est bien inférieur par rapport à ce qu’il peut toucher ailleurs. Talentueux et faisant partie des meilleurs portiers du championnat, Gaya ne manque pas de sollicitations. Il espère que les dirigeants du NAHD ne le bloquent pas et acceptent l’idée de son départ. Pour le moment, ces derniers n’ont pris aucune décision et attendent de voir s’ils auront la possibilité d’engager un portier de qualité qui palliera le départ de Gaya-Merbah.

Les Congolais depuis samedi à Alger

En perspective du match comptant pour le tour préliminaires de la coupe de la CAF face au NAHD, prévu pour mardi à 18h au stade 5-Juillet, l’équipe des Diables Noirs du Congo se trouve à Alger depuis samedi. Les Congolais ont tenu à remercier les responsables du Nasria pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé, ainsi que pour les bonnes conditions d’entraînement, d’hébergement et de restauration mises à leur disposition.

Mohamed-Amine Azzouz