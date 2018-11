Open africain de Yaoundé : 6 médailles d’or pour l’Algérie

Les judokas Fethi Nourine (-73 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg) et Amina Belkadi (-63 kg) ont bonifié de trois médailles d'or la moisson algérienne au tournoi international «Open africain de Yaoundé» qui se déroule actuellement au Cameroun, après leurs victoires respectives en finale contre le Britannique Alex Paske, l'Ivoirienne Salimata Fofana et la Camerounaise Hélène Dombeu.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, ce sont Mecerem Hadjer (-48 kg) et Salim Rebahi (-60 kg) qui avaient ouvert le bal, en offrant à l'Algérie ses deux premières médailles d'or dans ce tournoi, après leurs victoires respectives en finale contre la Camerounaise Bata Philomène et le Sénégalais Moussa Diop. De son côté, Yamina Halata s'est contentée de la médaille d'argent, après sa défaite en finale des moins de 57 kg contre l'Ivoirienne Zouleiha Dabonne.

Les judokas algériens Kaouthar Ouallal (-78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Lyès Bouyacoub (-100 kg) ont aussi remporté la médaille d'or. Benamadi a battu en finale le Camerounais Dieudonné Dossalem, Bouyacoub a pris le dessus sur l'Ivoirien Koffi Kobena et Kaouthar Ouallal s'est imposée devant la Gabonaise Mazouz Sarah Myriam.

Le seul Algérien à avoir connu une élimination précoce jusqu'ici, c'est Houd Zourdani, car ayant été sorti dès le premier tour chez les moins de 66 kg, après sa défaite contre le Tchadien Oumar Hussein. La Fédération algérienne de judo a engagé un total de 14 judokas dans ce tournoi (6 messieurs et 8 dames). Outre Rebahi, Mecerem, Aïssahine, Nourine, Halata, Belkadi, Benamadi et Zourdani, on retrouve Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100 kg), Imène Agouar (-63 kg), Kenza Naït Amar (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames. Au total, le tournoi a drainé la participation de 118 judokas (71 messieurs et 47 dames). Ils représentent 20 pays, dont certains venus d'Europe, comme la France et la Grande-Bretagne. Le Cameroun, pays organisateur de la compétition, a engagé un nombre record de 62 judokas (39 messieurs et 23 chez les dames).