Grand angle : Un progrès à encourager

En Libye, la situation sécuritaire évolue positivement de l’avis de l'envoyé spécial des Nations Unies, Ghassan Salamé. «Les choses ne changent pas du jour au lendemain mais nous constatons des progrès», a-t-il estimé. Et c’est tant mieux. Ce pays a besoin de tourner la page et d’ouvrir une nouvelle, faite de paix, de stabilité et de prospérité pour le peuple libyen. C’est ce défi que s’est lancé Ghassan Salamé, soutenu dans ses efforts par la communauté internationale et les pays voisins, premiers concernés par la situation chaotique qui prévaut dans ce pays. Reste aussi que si l’amélioration de la situation sécuritaire, enregistrée depuis la signature en septembre d’un accord de cessez-le-feu est visible selon le constat fait par l’envoyé onusien, il n’en reste pas moins qu’elle demeure tributaire de la mise en œuvre du processus politique. La Conférence nationale qui doit se tenir dans les premières semaines de 2019 afin de valider le calendrier du processus électoral, qui devrait commencer au printemps prochain, est un exercice à valeur de test quant à l’engagement pris par les protagonistes libyens d’œuvrer ensemble pour permettre au pays de sortir de sa crise politico-sécuritaire. D’autant que les parties qui tirent profit de cette situation chaotique ne manqueront pas de tout mettre en œuvre pour la faire perdurer. L’attentat commis vendredi dans une petite oasis, durant lequel les assaillants ont tué huit personnes et blessé plus de quinze autres, en témoigne. A Palerme, où une conférence internationale sur la Libye s’est tenue les 12 et 13 novembre courant, l’Algérie avait mis en garde contre cette tentation de certains pays de vouloir mettre leurs intérêts au dessus de ceux de la Libye et des libyens. «Chaque pays est en droit d’avoir ses propres ambitions en Libye», avait indiqué Ahmed Ouyahia, mais «chacun doit admettre que la concrétisation de ces ambitions nécessite d’abord une Libye en paix, dans la préservation de son unité et de son intégrité», avait-il pris le soin de préciser.

Nadia K.