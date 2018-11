Meriem Guemache, à la librairie du Tiers-monde : amour et humeur

À l’occasion de la vente-dédicace organisée à la librairie du Tiers monde à Alger pour la signature de son ouvrage intitulé La demoiselle du métro, Meriem Guemache nous a parlé succinctement de son parcours dans l’écriture qui s’adressait, au début, aux enfants sous forme de contes dont Lotfi à la Casbah d’Alger et Lotfi au palais de Khdaoudj El Amia, et précisera «qu’après mon écriture de ces deux derniers contes, il y a quelques années de cela, j’avais envie d’aller vers la nouvelle».

Concernant son dernier ouvrage, Meriem Guemache a déclaré que ce dernier représente treize nouvelles, inscrites dans ce qu’on peut appeler la littérature de ville contemporaine. Elle explique : «l’ambiance de la société dans laquelle je vis, j’y ai décrit ce que j’observe. Je fais la fusion entre l’imagination et la réalité. J’évoque l’amour et l’humeur des belles choses et des qualités humaines».

Malgré sa réticence sur ses écrits dans La demoiselle du métro, mais pour inciter le lectorat à découvrir la nouvelle, Meriem Guemache a rajouté : «Je raconte dans mon ouvrage une histoire d’amour. Un jeune homme rêvassant tout en regardant une très belle jeune fille et se rappelle des chansons et des poèmes d’amour, Supertramp, Jacques Prévert…».

Notre auteure fait allusion, dans un autre chapitre, à son métier de journaliste-animatrice à la radio, en racontant les coulisses. « J’ai collé tout cela au côté de «Biyouna on air» qu’on connait tous.

Il est à noter, que l’auteure aborde dans sa nouvelle plusieurs chapitres, entre autres Bingo, dans la peau d’un mâle, la visite de Karl Marx à Alger…, avec un style distingué et des phrases courtes.

La demoiselle du métro est son premier recueil de nouvelles après les deux contes, publié par les mêmes éditions Casbah d’Alger.

H. H.