L’ENTREFILET : PATRIMOINE EN DANGER !

Du fin fond du puits de l’oubli, s’élève encore une fois le cri de détresse de tout un pan de notre patrimoine. Cette fois-ci, l’appel de détresse est presque inaudible, il s’est atténué avec le temps. Depuis près de trois décennies, les professionnels et les amoureux du cheval algérien appellent au sauvetage du plus grand et plus vieux haras national, celui de Chaouchaoua à Tiaret. La déliquescence du lieu a mis en danger l’existence même des deux prestigieuses races équines qui y sont élevées depuis plus de 140 ans : le cheval barbe et le pur-sang arabe.

Victime d’une politique en dents de scie des pouvoirs publics, la jumenterie de Tiaret, qui jouaient un rôle primordial dans le monde hippique (courses, fantasia, sauts d’obstacle, randonnées…), n’est que ruine et désolation. La société des courses hippiques, censée pourvoir les jumenteries et les stations de monte du pays en fonds récoltés par le pari mutuel, se meurt dans une gestion bancale et n’arrive pas encore à sortir au grand jour, aux fins de promotion, l’une de ses activités principales qui est le pari mutuel sur les nombreuses courses quasi quotidiennes à travers les hippodromes du pays. La raison relève du mystique.

Il y a seulement quelques années, ce secteur constituait une grande fierté pour l’Algérie lors des rencontres, de symposiums et salons internationaux du cheval. Dommage !

K. Morsli