Héritage d’Abderrahmane Et-Thaâlibi : Un Pionnier de la civilisation arabo-musulmane

L’association Sidi Abderrahmane pour la promotion du patrimoine, en partenariat avec la chaire Unesco Émir-Abdelkader pour les droits de l’homme et la culture de paix de l’université d’Alger, a organisé, hier, à la Bibliothèque nationale d’Algérie (BNA) à Alger, un colloque national sur «Cheikh Abderrahmane et-Thaâlibi : un exégète algérien, l’herméneutique d’et-Thaâlibi à travers son œuvre, les joyeux éclatants dans l’exégèse du Coran».

À cette occasion, le président d’honneur de l’association Sidi Abderrahmane et-Thaâlibi, M. Idrisse Kassimi, a mis en exergue la nécessité de la «recherche» sur la vie de l’homme, et précise que qu’«avec le savoir, l’âme renaît. Nous devons adorer Dieu avec le savoir, et non pas avec l’ignorance». Pour sa part, le président de l’association, M. Issam Toualbi, a qualifié Cheikh et-Thaâlibi d’«encyclopédie qui a touché profondément à différentes disciplines». Lors de son intervention, M. Toualbi a précisé que «Cheikh Abderrahmane et-Thaâlibi a laissé un patrimoine important pour les chercheurs dans la religion, en particulier». Dans ce cadre, l’intervenant a rappelé «l’esprit ouvert de Cheikh Abderrahmane et-Thaâlibi à son époque», en citant, entre autres, «l’acceptation de l’avis des autres et l’égalité des chances entre les deux sexes dans le travail».

De son côté, le spécialiste des œuvres d’Abderrahmane et-Thaâlibi, Barik Allah Habib, a considéré que le Cheikh est l’un des pionniers de la civilisation arabo-musulmane dans le Maghreb.

Il est à rappeler que Cheikh Abderrahmane et-Thaâlibi est parmi les savants du Maghreb médiéval les plus célèbres, autant parmi leurs contemporains qu’auprès des générations postérieures. C’est ainsi qu’il demeure une personnalité savante, connue par les grand nombre d’ouvrages qu’il a légués dans différents domaines du savoir. Un érudit représentant le symbole de la ville d’Alger, célèbre sous l’appellation de la «ville de Sidi Abderrahmane».

Hichem Hamza