économie bleue : encourager les débats

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a participé, hier au Kenya, aux travaux de la Conférence mondiale sur l’économie bleue (SBEC) organisée sous le thème «L’économie bleue et l’agenda 2030 du développement durable», a indiqué un communiqué du ministère. M. Benmessaoud présentera, lors de cette conférence mondiale qui verra la participation de 6.000 personnes dont des chefs d’Etats et de gouvernements outre des ministres représentant plusieurs secteurs, «l’expérience de l’Algérie dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, visant à valoriser les activités en relation avec le domaine maritime, l’économie bleue durable et les opportunités d’investissement dans ce domaine». Outre l’encouragement des débats mondiaux autour du développement durable de l’économie bleue, les travaux de cet évènement porteront, également, sur «les nouvelles innovations et technologies des océans, des mers et des rivières ainsi que les défis découlant de ces ressources et leurs grandes opportunités en faveur de l’humanité». Les intervenants auront également à examiner les moyens permettant à l’Homme de tirer profit des océans, des mers et des lacs.