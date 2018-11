Hubert VéDRINE, ancien ministre français des Affaires étrangères : « Je suis frappé par les nombreux changements en algérie »

À l’occasion de sa venue en Algérie, où il présentera deux conférences, dont la première, ce soir à l’Institut français d’Alger, Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères — de juin 1997 à mai 2002, dans le gouvernement de Lionel Jospin, sous la présidence de Jacques Chirac — et président de l'Institut François-Mitterrand depuis 2003, a eu la gentillesse de répondre à nos questions.

Auteur déjà de plusieurs publications, ce séjour lui permettra de présenter au public algérien son nouvel essai, Comptes à rebours : Faire face aux nouvelles menaces. Après Face à l’hyperpuisance ; Le temps des chimères ; et Dans la mêlée mondiale, le ministre met au jour, en responsable expérimenté, les contradictions et les enjeux de notre époque pour que nous prenions conscience des enjeux.

El Moudjahid : M. Védrine, au cours de votre visite en Algérie vous allez présenter deux conférences. Quels sont les messages que vous comptez adresser à votre auditoire ? Plus généralement, quel regard portez-vous sur le monde d’aujourd’hui ?

Hubert Védrine : Le monde d'aujourd'hui est chaotique. Il y a bien un système "multilatéral" (ONU, FMI, OMC, etc.) au sein duquel beaucoup de gens font de leur mieux pour que le monde fonctionne moins mal. Mais il n'y a pas d’"ordre mondial", bon ou mauvais —aucun pays ne domine l'ensemble —, ni encore de "Communauté internationale", en tout cas pas entre les peuples. Les puissances établies —sauf l'Europe— ou émergentes ne cherchent même pas à dissimuler qu'elles veulent agir à leur guise sans entraves. Trump aggrave cet unilatéralisme total et le légitime par son comportement. Tout cela peut devenir dangereux. L'attitude des Européens est honorable mais ne suffit pas, pour le moment, à contrecarrer cette tendance. Les appels du Président Macron à faire vivre malgré tout le multilatéralisme et la coopération internationale sont justes et devraient avoir des suites concrètes, notamment entre les riverains de la Méditerranée occidentale.

J’ai lu que vous vous revendiquiez « volontiers comme un tenant de l’école réaliste en politique étrangère ». Pouvez-vous expliquer en quoi elle consiste ?

Etre réaliste cela consiste à ne pas être irréaliste ! A voir le monde tel qu'il est, sans œillères idéologiques, ni manichéisme, sans a priori et sans se faire d'illusions (les Occidentaux) ou être "complotistes" (les autres). Il n'y a plus le "Nord" et le "Sud", ni l"Est" et l'"Ouest", ni le "Tiers monde". C'est beaucoup plus compliqué et instable. Le monde va être en permanence agité. L'hyperpuissance américaine est toujours là —la politique américaine des sanctions le montre—, mais sur la défensive et agressive. Il ne semble plus y avoir de limites à la puissance de la Chine, mais elles apparaîtront. Les Occidentaux ne reprendront pas le contrôle du monde mais les émergents —qui ne sont pas unis— ne le prendront pas non plus. Il faudra un jour ou l'autre un grand compromis entre les uns et les autres sur les nouvelles règles du jeu mondial, car on verra vite les risques du chacun pour soi.

Vous avez également déclaré que « la diplomatie est un outil de prévention des risques ». Pensez-vous, au regard des conflits armés et autres crises qui minent le monde, que la diplomatie a failli ? Pourquoi, malgré les nombreuses concertations de nos dirigeants, il n’existe pas de « communauté internationale » forte ? Suggérez-vous la mise en place d’une nouvelle architecture de paix et de sécurité dans le monde ?

La grandeur frustrante de la diplomatie est précisément que quand elle prévient des conflits, ce qui est son activité permanente, cela ne se voit pas ! Pour qu'il y ait une vraie "Communauté" internationale, il faudrait, au-delà des professionnels des relations internationales, que les peuples aient les mêmes souvenirs, perceptions, peurs, espérances. On en est loin ! L'Histoire est là ! Peut-être y arrivera-t-on un jour, par exemple autour de la nécessité d'écologiser nos modes de vie et de production pour préserver la vie sur la planète ; qui sait ? Quant à l'architecture de sécurité : oui, mais pas imposée, comme dans le passé, par des vainqueurs, mais voulue par tous, dans l'intérêt de tous. Vous voyez qu'on en est loin ! Mais il faut y penser, et y travailler.

Dans le documentaire Le Sabre et la Kalachnikov, réalisé par Djelloul Beghoura et Roberto Lugones, vous avez affirmé, à propos de Daech, que ce groupe terroriste «profite de la destruction des Etats, mais n’a aucune chance de gagner avec des Etats qui fonctionnent». Pourtant, les Etats où Daech gagne pour le moment ont été détruits suite à une intervention étrangère, venue compliquer une situation de crise interne. Partagez-vous cet avis ?

Les causes sont diverses et se combinent entre elles. On peut contester ou critiquer telle ou telle intervention, mais n'oubliez pas que plusieurs ont eu lieu avec l'accord du Conseil de sécurité, donc avec les Russes et les Chinois —le Golfe, le Mali, ce ne sont pas des interventions "étrangères" mais internationales et légales—. Mais on ne peut pas expliquer Al Qaïda, Daech, etc. que par des interventions étrangères. Ce serait trop simple ! Voyez le Sahel.

Évoquons maintenant un volet auquel aucun homme politique français ne peut échapper. A savoir, les relations entre l’Algérie et la France. On vous prête la paternité de la formule « partenariat d’exception », inventée alors que vous étiez ministre des Affaires étrangères. Dès lors, ma question est de vous demander si, tel qu’il est mis en œuvre aujourd’hui, le partenariat répond à ce que vous envisagiez au moment où vous l’avez imaginé ?

En grande partie, mais il faut toujours travailler à l'améliorer. C'est vrai que les relations entre la France et l’Algérie ne sont comparables à aucune autre, pour plusieurs raisons bien connues : une longue histoire commune, des mémoires plus ou moins partagées, une langue en partage, des liens humains innombrables d'une extraordinaire vitalité.

On a tous les éléments d’une relation intense et forte. Aujourd'hui, la relation bilatérale est globale. Elle équilibre tous les secteurs de coopération, qu’il s’agisse d’économie, de coopération éducative et universitaire, ou même judiciaire, sans parler de notre dialogue politique, essentiel, compte tenu du rôle majeur que joue l’Algérie sur la scène régionale et au-delà, et de nos priorités communes en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité. Depuis 2012, notre relation politique est structurée par des réunions annuelles de haut niveau. C'est important car cela permet d’assurer un suivi régulier et opérationnel de nos actions dans tous les domaines de coopération. Ce cadre institutionnel donne à la relation franco-algérienne une structure solide et l’impulsion politique nécessaire à des avancées concrètes. Sans doute pourrait-on faire encore plus.

Sur la question mémorielle, beaucoup de progrès ont été réalisés. Des gestes forts de la part du Président Macron ont été faits. Mais ils risquent aussi de susciter d’autres attentes. Jusqu’où pensez-vous que le Président Emmanuel Macron puisse encore aller sur cette question ?

Sans parler au nom du Président Macron, je peux observer qu'il incarne une nouvelle génération, qui porte sur le passé un regard dépassionné et lucide. Déjà, alors qu’il n’était encore que candidat, il avait fait entendre cette voix nouvelle lors de sa venue à Alger. Comme président de la République, lors de sa visite en décembre dernier, il a donné aux questions mémorielles l’importance qui leur revient dans notre relation, non pas pour rester prisonniers du passé, mais au contraire pour mieux se projeter ensemble vers l’avenir.

C'est pourquoi il a pris plusieurs engagements importants sur les archives coloniales, dont il a promis de restituer à l’Algérie la copie, et sur la restitution des crânes des résistants algériens du XIXe siècle conservés au Musée de l’Homme à Paris. En septembre dernier, à l’occasion de sa déclaration sur la disparition et la mort de Maurice Audin, le Président Macron a reconnu la responsabilité des gouvernements français qui avaient laissé la torture devenir partie intégrante du système d’arrestation-détention mis en place par l’armée française de l'époque dans le cadre des pouvoirs spéciaux. A cette même occasion, il a pris l’engagement d’ouvrir toutes les archives ayant trait aux dossiers des disparus de la guerre d’Algérie. Ces questions de mémoire entre la France et l’Algérie sont un processus qui prendra certainement encore du temps. Je tiens également à souligner à cet égard l’importance du travail des historiens français et algériens. Nous n'opposons pas mémoire et histoire! La mémoire c'est bien, une histoire lucide, honnête et partagée, c'est encore mieux.

Entre les 29 et 30 juillet 1999, M. Védrine, vous effectuiez à Alger la première visite d’un MAE, après quatre ans d’absence d’un chef de la diplomatie française. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce qui a été réalisé depuis en Algérie ?

Il me semble que depuis que j’ai quitté mes fonctions à la tête de la diplomatie française, l'Algérie a parcouru un long chemin et progressé sur bien des plans. Je suis frappé, à partir de tout ce que j'ai lu avant de revenir aujourd’hui à Alger, par les nombreux changements. Le plus important est bien sûr le retour de la paix après la décennie de douleur qu’a traversée votre pays. C'était un préalable essentiel. Mais ensuite, il y a eu l’essor des villes, de leurs infrastructures, le développement de l’agriculture, qui a encore un fort potentiel de croissance, ainsi que de divers secteurs économiques, qu’il s’agisse de l’automobile, des transports ou encore de la pharmaceutique.

Beaucoup de problèmes à résoudre, bien sûr, mais beaucoup d'énergie et un immense potentiel. Je me réjouis que la France soit toujours un partenaire très important de l’Algérie dans tous les domaines. L’arrivée de toutes les révolutions technologiques, l’Internet mobile, très développé ici, du numérique et des réseaux sociaux, ont à l'évidence un impact profond sur la société et l’économie algérienne, comme dans tous les autres pays. Je crois, enfin, que la grande jeunesse de ce pays, la foule des élèves et des étudiants, qui sont l’avenir de l’Algérie, est une grande force, et un grand défi, pour votre pays ! Et là encore, je sais que la coopération avec la France est remarquablement développée, dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Je forme le vœu qu’elle le soit encore davantage tant nos jeunesses, leur éducation et leur capacité à innover et à développer nos économies sont un enjeu central pour l’avenir de nos deux pays. Et je suis heureux de passer ces deux journées à Alger et à Oran.

Interview réalisée par :

Nadia Kerraz