éducation nationale : Nette baisse des erreurs relevées dans les manuels scolaires

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a fait état, hier à Alger, d’une «nette baisse» des erreurs contenues dans les manuels scolaires dont l’élaboration requiert davantage de «professionnalisme et de formation».

Dans une déclaration en marge d’une réunion avec les cadres de l’Office national des publications scolaires (ONPS), Mme Benghabrit a précisé que le nombre de fautes contenues dans les manuels scolaires «a baissé de façon notable» ces trois dernières années, suite à l’adoption d’un système de coordination permettant la vérification du contenu, sous tous les aspects, avant la phase d’impression. Indiquant que le livre passait «de la conception à l’imprimerie directement», ce qui explique les nombreuses fautes relevées dans le passé, la ministre a affirmé que la méthode adoptée à l’heure actuelle dans l’élaboration des manuels scolaires reposait sur la coordination continue entre la commission d’homologation du manuel scolaire et les commissions chargées de l’octroi de l’agrément pour l’impression.

Dans ce sens, la première responsable du secteur a mis en avant l’importance de la formation continue des concepteurs, des élaborateurs ainsi que des imprimeurs du livre scolaire.

Une opération qui requiert, a-t-elle ajouté, «beaucoup de professionnalisme et de formation».

Mme Benghabrit a souligné l’impératif de poursuivre les efforts visant à assurer les livres scolaires aux élèves à chaque rentrée, en procédant à «leur distribution au niveau des établissements éducatifs durant la dernière semaine de juin», «et ce, a-t-elle ajouté, pour éviter tout retard accusé en début d’année». Abondant à ce sujet, la responsable a mis l’accent sur l’impératif de procéder à la distribution des postes et l’élaboration de la carte scolaire, avant la fin de chaque année scolaire.

Lors d’une Master Class organisée au siège de l’ONPS, dédiée aux ressources pédagogiques en libre accès, le responsable de la Direction des technologies de l’information et de la communication relevant de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), Mohamed Jemini a annoncé le lancement, mi-décembre prochain, d’une «plateforme arabe des ressources pédagogiques en libre accès».

Intervenant lors de cette Master Class, organisée en coordination avec le ministère de l’Education nationale et l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), M. Jemini a précisé que cette plateforme se voulait un forum arabe commun réunissant prochainement tous les acteurs du secteur de l’Education, à travers l’ensemble des Etats arabes, pour faciliter l’accès aux ressources pédagogiques dans différentes spécialités et encourager l’action participative et le développement des compétences afin d’améliorer la qualité de l’enseignement dans le monde arabe.