Santé : Plus de 41.000 médecins généralistes en exercice

«Pas moins de 30.000 médecins généralistes exercent dans des établissements publics et 11.000 autres sont installés à leur compte», a révélé le président du Syndicat national des médecins généralistes du secteur public (SNMGSP). S’exprimant à l’occasion de la tenue du 13e Forum national de l’omnipraticien, à la faculté de médecine de Ben Aknoun (Alger), le Dr Salah Laouar Abdelhamid a fait savoir que ces effectifs de praticiens se sont taillé une place de choix dans la loi promulguée en juillet dernier où tout un chapitre leur est consacré et souligné à cet effet le rôle central que joue le médecin généraliste dans la prise en charge du malade.

Il a mis en avant l’importance de réhabiliter le médecin généraliste qui est, selon lui, «le pivot de la santé publique tout en appelant la tutelle à renforcer la formation et la formation continue en faveur de cette corporation afin d’améliorer la prestation de service. «Le médecin généraliste devrait occuper une place centrale dans le système sanitaire, à travers une formation de qualité et continue, à même de lui permettre d’améliorer ses compétences pour apporter des solutions adéquates aux problèmes des patients en leur offrant le meilleur des soins», a-t-il affirmé. Le Dr Salah Laouar a, dans ce sens, rappelé les dispositions traitant de l’importance du médecin de famille dans la promotion de la santé, affirmant que l’intégration de la médecine de famille dans la nouvelle loi sanitaire va contribuer à consacrer une «véritable santé de proximité» et permettra le «dépistage précoce» des maladies. «Cette rencontre, qui a réuni des médecins s’inscrit en droite ligne avec les nouvelles missions de l’omnipraticien telles qu’édictées par la nouvelle loi sanitaire», a souligné le président du SNMGSP. Même constat établi par le Dr Hamdane Fayçal, médecin généraliste à l’établissement hospitalier de Didouche-Mourad (Constantine), qui a mis en relief l’importance du médecin de famille dans la pose de diagnostic de toute infection. «Le généraliste reste le pilier du système sanitaire, c’est le premier filtre de toute pathologie», a-t-il estimé. La formation médicale continue (FMC), a été également au centre des débats de ce forum qui a vu les participants insister longuement sur le fait que l’exercice professionnel amène le praticien à constater dans sa pratique de possible besoin de formation complémentaire, en particulier au regard de l’évolution rapide des savoirs, et de l’apparition de nouvelles techniques et de nouvelles thérapies. Pour M. Laouar, les médecins généralistes doivent bénéficier d’une formation médicale continue dans toutes les disciplines médicales, afin de les informer sur les nouvelles données médicales et d’actualiser leurs connaissances sur les plans théorique et pratique. «La médecine est une science qui évolue constamment. Aussi, les médecins se doivent d’être au courant des dernières pratiques médicales pour une bonne prise en charge de leurs malades», a-t-il recommandé.

Il faut dire que l’édition 2018 du forum national de l’omnipraticien a réuni plus de 300 praticiens venus de plusieurs régions du pays pour échanger les informations et s’imprégner des dernières recommandations scientifiques visant à améliorer les services et les soins de santé au bénéfice des patients.

A cette occasion, les médecins généralistes ont passé en revue les actualités de la médecine et les traitements innovants, et ce, dans plusieurs pathologies comme la crise d’urticaire et autres infections virales cutanées, à la problématique de l’asthme de l’adulte et des asthmes difficiles, la prise en charge de l’ostéoporose, ainsi qu’à la conduite à tenir devant un rhumatisme inflammatoire du sujet âgé.

Sarah A. Benali Cherif