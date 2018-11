marchés de gros : éviter la spéculation et le monopole

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a exhorté, hier à Alger, lors d’une rencontre avec les mandataires de marchés de gros, les responsables de son secteur à suivre l’activité des marchés de gros et à contrôler la traçabilité des marchandises, du producteur au consommateur, indique un communiqué du ministère. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement et du secteur du commerce visant à garantir une gestion efficace et un approvisionnement continu de ces marchés en différents produits de consommation, précise le communiqué.

Le ministre a écouté les préoccupations des mandataires de marchés de gros et les problèmes auxquels ils sont confrontés, qui ont un impact négatif sur le rendement de ces structures vitales et sur les réseaux de distribution des marchandises, ajoute la même source. M. Djellab a donné des instructions fermes aux responsables du secteur en vue d’œuvrer à la concrétisation des objectifs escomptés, en veillant au «bon fonctionnement de ces structures commerciales, en application des mécanismes mis en place par la tutelle pour le suivi et l’organisation des marchés de gros».

Le premier responsable du secteur a estimé nécessaire de contrôler la traçabilité des marchandises, partant du producteur jusqu’au consommateur, pour éviter la spéculation et le monopole, conclut le communiqué.