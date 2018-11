Importation de la banane et de viandes en morceaux

Le ministère a aussi annoncé hier dans un communiqué que l’importation de la banane et des viandes en morceaux n’obéissait pas au régime des quotas ou aux licences d’importation.

Dans le cadre des nouvelles procédures relatives à l’encadrement des opérations d’importation de marchandises, le ministère informe l’ensemble des opérateurs économiques que la banane fraîche (sous position tarifaire 0803.10.10.00) et les viandes en morceaux (chapitre 2 du Tarif douanier + viandes et abats comestibles +, sous position tarifaire 0803.90.10.00), n’obéissait pas au régime des quotas ou aux licences d’importation, a ajouté la même source.

Cela intervient dans le cadre de l’organisation des opérations d’importation de certaines marchandises qui obéissent à des normes d’encadrement spécifiques depuis début 2018, afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement du marché national, de lutter contre la spéculation, le monopole et la hausse des prix et de conférer davantage de transparence et de compétitivité aux transactions commerciales, a conclu le communiqué.