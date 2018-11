Fonction publique : Plus de 10.000 postes d’emploi à pourvoir

Plus de 10.000 postes d’emploi sont à pourvoir dans le cadre des différents examens et concours de fonction publique, tels sont les besoins en ressources humaines exprimés par la Direction générale de la fonction publique (DGFP).

Selon les chiffres publiés par la DGFP et repris par les médias, ils sont plus de 20.000 fonctionnaires ayant dépassé l’âge légal du départ à la retraite, et ce au niveau des différentes administrations et établissement publics.

S’ajoutent à ce nombre, quelque 100.000 autres fonctionnaires sur le point de prendre leur retraite dont la tranche d’âge se situe entre 56 et 59 ans, ce qui représente un pourcentage qui tourne autour de 5%.

Selon ces mêmes données, l’effectif total des fonctionnaires appartenant à la fonction publique, a dépassé, dernièrement, deux million de travailleurs, dont la tranche d’âge se situe entre 30 et 40 ans.

Parmi ces fonctionnaires, quelque 80% exerçant leur fonction à titre permanent, contre 20,36% contractuels. L’ensemble des fonctionnaires se répartissent sur les différents organismes, entreprises et sociétés étatiques.

Les services décentralisés et les administrations de l’Etat, à travers le territoire national viennent en premier avec 47,57% par rapport au nombre total des fonctionnaires publics, suivis par les secteurs de l’éducation, de l’intérieur et des collectivités locales avec 29%. Les chiffres de la DGFP indiquent, que le secteur de la justice recrute 2% du total des fonctionnaires de la fonction publique.

S’agissant du genre des fonctionnaires, la répartition indique que les femmes sont majoritaires avec un total de 720.000, dont la majorité dépend du secteur de l’éducation avec plus de 297.000, suivi par le secteur de la santé qui embauche plus de 138.000 femmes.Vient ensuite le secteur de l’intérieure et des collectivités locales avec 95.000 femmes fonctionnaires, ensuite le secteur de l’enseignement supérieur, avec 62.000, ensuite 29.000 femmes exerçant dans le secteur des finances, et finalement le secteur de la justice avec 13.000 femmes.

Concernant le rang des hiérarchies administratives de la fonction publique, les chiffres de la DGFP indiquent que la plus forte proportion des fonctionnaires sont des diplômés universitaires avec un niveau de compétence élevé, avec 39%, classés 11 à l’échelle des catégories fonctionnelles.

Dans le même sillage, il ressort des statistiques que la tranche d’âge de la majorité des fonctionnaires se situe entre 30 et 40 ans. Ceux-là représentent environ 736.000 fonctionnaires contre 669.000 autres de la tranche d’âge se situant entre 41 et 50 ans.

Les mêmes chiffres indiquent comme il a été mentionné en haut, qu’environ 100.000 fonctionnaires s’apprêtent à prendre leur retraite. Ce chiffre est l’équivalant de 5%, alors que 20% des fonctionnaires entre 56 et 59 ans sont encore en fonction alors qu’ils ont déjà dépassé l’âge légal de la retraite.

Il faut signaler que la stratégie algérienne pour la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes a été soulignée récemment, à Tunis, lors de la 33e réunion du Comité intergouvernemental d’experts (CIE), relevant de la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU (CEA)

Les efforts de l’Algérie des autorités publiques pour un accès équitable à l’emploi aux jeunes et aux femmes, à travers la mise en place de dispositifs d’emploi en faveur de ces deux franges de la société.

Plusieurs dispositifs de création d’emploi telle l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), auxquels l’Algérie a alloué des budgets colossaux, ont contribué à réduire considérablement le taux de chômage dans le pays.

Sur le plan des actions politiques, il y a lieu de rappeler la récente déclaration du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, qui a affirmé récemment à l’APN que des mesures «rigoureuses» et «sévères» seront prises dans le cadre de la loi contre tout agent administratif fautif de mauvaise gestion et de non-respect des règles d’équité et de transparence dans les opérations de recrutement.

Tahar Kaïdi