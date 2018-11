Réunion Gouvernement - Walis : Rapprocher le centre de décision du citoyen

S’exprimant, hier, lors de l’émission L’Invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio nationale, l’Inspecteur général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a mis en avant l’importance des deux aspects de la gestion publique à savoir la déconcentration et la décentralisation. Selon M. Abderrahmane Sidini, Il y a «deux périmètres de la gestion publique, celui de la déconcentration et la décentralisation, qui seront mises au cœur du processus des assemblées élues pour renforcer les prérogatives des élue, une revendication de la part des assemblées». Et d’ajouter que c’est aussi «un des objectifs de la gouvernance à travers laquelle l’Etat œuvre par le biais d’un nouveau code des collectivités locales pour renforcer les mêmes prérogatives ».

Lors de la prochaine rencontre réunissant les membres du gouvernement et les walis, prévue les 28 et 29 novembre prochains, M. Sidini affirmera qu’il sera question de «l’aspect déconcentration de certaines décisions à prendre qui vont être déconcentrées au niveau local, tout un travail est entrain de ce faire pour arriver à déléguer plusieurs prérogatives». A ses yeux, la priorité des priorités est de répondre aux aspirations des populations locales et «la déconcentration qui est un procédé de gestion qui s’inscrit en droite ligne avec cette préoccupation, d’une autre manière rapprocher le centre de décision du citoyen».

Déconcentrer des décisions d’ordre administratif requiert, cependant, de les faire accompagner de moyens de financement. M. Sidini indique à ce propos que les collectivités locales disposent d’un appui du budget d’équipement de l’Etat.

Le nouveau Code des collectivités locales qui a fait l’objet d’une large concertation et un «axe majeur de la décentralisation au niveau local. Le représentant du ministère de l’Intérieur annonce qu’il a été élaboré et finalisé et qu’il est actuellement en discussion au niveau des différents départements ministériels avant sa présentation au Parlement. Le nouveau code vise également à «asseoir de nouvelles règles de gestion de la chose publique locale», précisera l’invité de la radio. «Une gestion axée sur les objectifs plutôt sur une gestion classique basée sur la demande», soulignera l’inspecteur général.

M. Sidini a estimé que ce code consacrera le « rôle potentiel de la commune et du président de l’Assemblée populaire communale (APC), réfutant la thèse selon laquelle les collectivités locales «ne disposeraient pas de moyens financiers» à la hauteur du développement local à réaliser». Selon lui, ce code devrait jouer un rôle majeur d’activation des leviers économiques au niveau local.

Pour ce qui est de la fiscalité locale, l’intervenant déclare qu’elle va faire l’objet d’un code particulier, dont la première mouture, a été élaborée et finalisée en vue de sa présentation au ministère des Finances. Il a ajouté que l’un des objectifs de ce code de la fiscalité locale est «d’ouvrir de nouveaux horizons aux gestionnaires au niveau local qui auront des missions potentiellement économiques».

M. Abderrahmane Sidini explique que cette mesure «d’allègement et d’harmonisation des procédures», vise à faciliter le traitement des dossiers et demandes présentés par les citoyens afin, dit-il, de leur permettre d’accéder à une prestation de service public «de manière aisée». Celui-ci tient à rappeler qu’il y a eu déjà, par le passé, plusieurs mesures de déconcentration, dont celles relatives aux programmes de développement confiés aux wilayas, «à l’exception de quelques projets structurants».

S’agissant de la fiscalité locale, le responsable a relevé que la question fera l’objet d’un «code particulier», qui sera «un cadre juridique approprié de façon à permettre une activation des leviers économiques de la collectivité locale. Par ailleurs, M. Sidini a révélé qu’un décret renforçant de «manière substantielle les prérogatives des walis-délégués «sera promulgué incessamment». Il indiquera à l’occasion qu’un atelier sur la gouvernance électronique a été inscrit en marge de la rencontre. Pour lui, on est arrivé à un niveau de développement de prestation numérisées qui nécessite une coordination intersectoriel. A ce titre, il faut mettre un système interconnecté avec l’ensemble des secteurs d’activité pour pouvoir prodiguer des prestations de qualité au citoyen. Il citera à titre d’exemple le projet de «la signature électronique » qui permettra de lancer les prestations électroniques à distance, tout un écosystème qui se met en place pour la numérisation de l’administration.

Mohamed Mendaci