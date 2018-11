PLF-2019 : Le texte devant le Conseil de la nation

Non-intégration de nouveaux impôts.

Lutte contre la corruption et l’évasion fiscale.

Encouragement et promotion de l’investissement productif, et bonification des taux d’intérêts bancaires au profit des citoyens.

Le siège du Conseil de la nation a abrité, hier, une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette institution parlementaire, consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finances (PLF) pour 2019.

Lors de cette séance marquée par la présence de plusieurs membres du Gouvernement, le ministre des Finances a rappelé qu’aucune nouvelle taxe ou augmentation des prestations publiques n’est proposée au titre de ce texte qui a, il faut le dire, préservé également le caractère social du budget, et ce malgré la crise financière. Il s’agit en fait d’un projet de loi qui «traduit, dans sa globalité, la continuité des efforts consentis par l’Etat visant à alléger les effets de la récession des ressources financières sur l’économie nationale et ce, dans un contexte caractérisé par des tensions pesant sur les équilibres internes et externes du pays sous l’influence du recul des cours du pétrole. M. Abderrahmane Raouya a souligné que les dispositions législatives prévues dans le projet de loi ont pour objectifs «l’amélioration des revenus de l’Etat, la coordination et la simplification des procédures, la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, outre l’encouragement et la promotion de l’investissement productif et la bonification des taux d’intérêts bancaires au profit des citoyens». Le texte consacre, à cet effet, la poursuite du contrôle de la dépense publique dans le but de limiter l’impact de ces tensions sur le Trésor public.

Lors de son exposé, le ministre des Finances a évoqué également certains indices économiques ayant marqué les neufs premiers mois de l’année en cours rappelant aussi le ralentissement de la moyenne d’inflation située autour des 4,45%, contre 5,65 % durant la même période de l’année précédente. Selon les chiffres communiqués, «le déficit de la balance commerciale du pays a baissé lors de cette période à 3.7 milliards USD, contre 8.5 milliards USD en 2017. Cette baisse s’explique par la hausse des exportations des hydrocarbures d’un taux de 14.5 %, ainsi que les exportations hors hydrocarbures s’élevant à quelques 60 % pour passer à 2,78 milliards USD fin septembre 2018, et ce en parallèle avec un recul très léger en matière d’importation.

Les réserves de changes autour des 88.61 milliards de dollars US, à fin juin 2018

La moyenne du prix du baril du pétrole a atteint, lors de la même période, 72,5 dollars, contre 51.3 dollars durant la même période de 2017.

L’on apprendra lors de cette séance plénière qu’en ce qui concerne le taux de change du dinar algérien par rapport au dollar américain (USD), le dinar a perdu près de 5% de sa valeur face au dollar américain. Il a été fixé en effet à «115.95 DA / 1 dollar américain (USD), en baisse de (-5.41 %), par rapport à la même période de l’année 2017 et à 123.74 DA/ 1 Euro, soit en baisse de (- 11.84 %)». Les réserves de change ont, pour leur part, atteint, fin juin dernier, 88.61 mds UDS. Notons que le PLF 2019 prévoit un recul des réserves de change à 62 mds USD en 2019, puis à 47.8 mds USD en 2020, ensuite à 33.8 mds USD en 2021. Pour ce qui est des recettes de l’Etat, celles-ci ont enregistré, en fin juillet 2018, une hausse de plus de 4.477 mds DA, soit, en hausse de (+11.2%), comparativement à la même période de l’année 2017.

Le projet de loi de finances qui est actuellement soumis à l’appréciation des sénateurs après avoir bénéficié du quitus des membres de l’APN, «prévoit une croissance de 2,9% pour l’exercice 2019, contre une croissance hors-hydrocarbures de 3,2%». Le texte a été élaboré, rappelons-le, sur la base d’un prix référentiel de 50 dollars (USD)/baril de pétrole algérien «Sahara Blend» et sur la base du prix du marché à 60 USD. A noter, dans ce même contexte, que pour les trois prochaines années, le taux de change a été fixé à 118 DA/1 dollar. La fixation de cette valeur dans le PLF 2019 s’est faite sur la base des orientations de cette dernière au cours du dernier semestre 2018, et ce dans le cadre de la politique financière adoptée pour la préservation de la valeur de la monnaie nationale.

Le taux d’inflation demeure «maîtrisé», et a atteint 4,7% en septembre 2018

En clair, la politique adoptée pour fixer le niveau du taux de change reflète l’évolution du taux de change du dollar et de l’euro dans les marchés financiers internationaux. Cela étant dit, le recul du taux de change du dinar algérien par rapport aux autres monnaies ne conduira pas nécessairement au recul du pouvoir d’achat des ménages, les prix des matières principales étant plafonnés et subventionnés par l’État. Il est bon de savoir aussi que le pouvoir d’achat des ménages est calculé sur la base du taux d’inflation qui demeure, il faut le dire, maîtrisé, et qui a atteint 4,7% en septembre 2018.

Par ailleurs et devant des prévisions faisant état d’un recul des exportations des hydrocarbures de 1% en termes de volume, pour s’établir à 33,2 mds USD en 2019, il est prévu une croissance hors hydrocarbures en termes de volume, grâce à la contribution des secteurs du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 4,7%, l’industrie (5%), l’agriculture (3,7%) et les services marchands (4%) et les services non-marchand (1,8%). A moyen terme, la croissance économique augmentera à 3,4% en 2020 et 3,2 % en 2021 avec une moyenne de croissance hors hydrocarbures de 3,1% en 2020-2021, a relevé le ministre. Il est attendu aussi une hausse du volume d’exportations des hydrocarbures de 4,2% en 2020 avec des recettes estimées à 34.5 mds USD et de 2% en 2021 avec 35,5 mds USD de recettes. Reflétant les mesures engagées par le gouvernement en vue d’encadrer les importations, le projet de loi prévoit un recul de l’importation des marchandises) 44 mds USD en 2019, 42.9 mds USD en 2020 et de 41.8 mds USD en 2021. De ce fait, le déficit de la balance commerciale ralentira progressivement pour passer de 10.4 mds USD en 2019, à 8.2 mds USD en 2020 et 6.4 mds USD en 2021. La balance des paiements enregistrerait, selon les données du texte, une baisse continue, passant ainsi de 17.2 mds USD en 2019, à 14.2 mds USD en 2020, avant de baisser jusqu’à 14 mds USD en 2021.

Le déficit du Trésor en baisse

A retenir, les chiffres du PLF 2019 font ressortir une baisse de 10,9 % des dépenses d’équipement et une hausse de 8,1 % des dépenses de fonctionnement, induisant un déficit du Trésor de -10,4 % par rapport au produit intérieur brut (PIB) (contre -11 % en 2018). «Sur un total de dépenses estimé à 8.557,2 milliards DA, le projet de loi prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement de 4.954,5 milliards DA en 2019 (+8,1 %) contre des dépenses d’équipement estimées à 3.602,7 milliards DA (-10,9%). Les recettes budgétaires prévues pour 2019 s’élèvent à 6.507,9 milliards DA, dont 2.714, 5 milliards DA de fiscalité pétrolière inscrite au budget. La fiscalité pétrolière devrait atteindre 3.201,4 milliards DA en 2019. Toutefois, le déficit du trésor prévu par rapport au Produit intérieur brut (PIB) baissera à -5,7 % en 2020 et à -5 % en 2021, selon les prévisions du ministère des Finances. Le financement du déficit du trésor entre 2019 et 2021 connaîtra une sorte de pression, en dépit du recours au financement non conventionnel et au prélèvement à partir du Fonds de régulation des recettes (FRR) durant cette période. Cependant, le besoin au financement non conventionnel «baissera», en passant à -1.874,4 milliards DA en 2019, -746,5 milliards DA en 2020 et -796,5 milliards DA en 2021», souligne le ministre.

Soraya Guemmouri