Prévention des inondations à Batna : Exercice de simulation

Un exercice de simulation pour tester l’efficacité du plan local de prévention des inondations de la wilaya de Batna a été organisé, samedi, sur le périmètre du barrage Koudiet Lemedouar, dans la commune de Timgad, par la direction de la Protection civile, en collaboration avec plusieurs secteurs. Cet exercice pratique, qui s’est déroulé en cette journée froide et pluvieuse, a vu l’activation des plans d’intervention de secours aux personnes portées disparues et autres encerclées par les eaux de l’oued, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région, selon le scénario de simulation auquel ont participé environ 200 éléments de la Protection civile et 500 autres intervenants issus de plusieurs secteurs, dont la Sûreté et la Gendarmerie nationales, les Travaux publics, le Commerce et le Transport. Le choix de cette région pour effectuer cet exercice de simulation a été motivé par le fait que cette localité avait enregistré, il y a quelques mois, des crues de l’oued Robaâ, qui avait emporté deux personnes, dont la première a été secourue par les pompiers, alors que la deuxième a été retrouvée sans vie dans les alentours du barrage Koudiet Lemedouar, après 4 jours d’intenses recherches, a indiqué à l’APS le directeur local de la Protection civile, le commandant Abdelhamid Belhouchi. «L’opération se veut un test pratique du plan de prévention et d’intervention contre les dangers des crues et les intempéries dans la wilaya de Batna», a ajouté le même officier, précisant que les localités de Batna, Chomra, Oued Fadel, Ksar Plasma, Oued Chaâba, Tazoult, Barika, El-Djezzar, Oued Amar et Azil-Abdelkader sont les plus exposées au risque des inondations. Selon le même responsable, 8 grands oueds ont été recensés dans cette wilaya, dont le plus grand est celui de Barika s’étendant sur 93 km, et le plus petit est celui d’El- Maâdar, d’un linéaire de 4 km. Pour sa part, le wali, Abdelkhalek Sayouda, qui a assisté à une partie de cette manœuvre, a indiqué que cet exercice de simulation vise à tester les moyens logistiques et humains dont dispose la wilaya, pour faire face aux catastrophes naturelles, notamment les crues, et permettre ainsi de se préparer d’une manière efficace en matière d’intervention et d’organisation des secours, entre autres. Un exercice de simulation régional engageant les brigades de soutien et d’intervention de 4 wilayas limitrophes sera organisé, le 10 décembre prochain, dans la localité du barrage Koudiet Lemdouar, a-t-on indiqué, par ailleurs, à la cellule de communication de la Protection civile.