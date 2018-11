Tizi Ouzou : Améliorer le cadre de vie

Le wali de Tizi Ouzou, Abdelhakim Chater, accompagné du président de l’APW, Youcef Aouchiche, des élus nationaux et locaux, ainsi que des directeurs de l’exécutif et des cadres de la wilaya, a effectué, lors du week-end, une visite de travail et d’inspection dans la commune de Makouda, durant laquelle plusieurs décisions allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie des habitants des différents villages de cette commune ont été prises. Au village Attouche, première étape de cette visite, le wali a instruit le chef de daïra et le directeur d’Algérie Poste à l’effet de prendre toutes les mesures appropriées en vue de la réouverture du ce poste fermé depuis quelques années. Il a aussi décidé de dégager un montant de trois millions de dinars sur le budget de wilaya, pour la rénovation du foyer de jeunes, et une fois les travaux achevés, il sera équipé par la direction de la jeunesse et des sports. Le centre sportif de proximité, en cours de réalisation et dont les travaux ont atteint un taux appréciable, sera, selon les prévisions, réceptionné le mois de mars 2019, a-t-il encore assuré. Le wali a également constaté l’état dans lequel se trouve le chemin communal d’Aïn-Larbaâ, insistant sur sa prise en charge. La protection de la source Lemghassel a été l’une des recommandations du wali, lequel a chargé le directeur des ressources en eau à veiller sur l’alimentation régulière et suffisante des citoyens de la localité en eau potable. Concernant le secteur de la santé, un médecin sera affecté dans les prochains jours, pour assurer une meilleure couverture sanitaire. Il faut rappeler que la visite du wali au village Attouche est intervenue suite à la manifestation, au courant de la semaine dernière, des habitants de ce village, pour revendiquer leur part de développement. Suite à cette protestation qui avait consisté, notamment, en un sit-in devant le siège de la wilaya, Abdelhakim Chater avait promis aux représentants de ce village qu’il avait reçus d’effectuer une visite de travail dans toute la commune de Makouda, afin de constater de visu tous les problèmes et décider de commun accord de solutions appropriées à chacun de ces problèmes. C’est désormais chose faite. Dans la commune de Makouda, le wali a inspecté l’état d’avancement des travaux de réalisation du nouveau siège de l’APC et le stade communal Ichikar, qui a subi des dégâts suite aux dernières intempéries. Une opération de réhabilitation est déjà entamée, en attendant la réalisation de la canalisation périphérique, a-t-on constaté. La délégation de wilaya s’est déplacée par la suite au CEM Benziadi-Mohamed, sis au village Tala Bouzrou, réalisé en préfabriqué dans les années 1992, et dont la demande d’inscription d’un nouvel établissement de remplacement accompagné d’un dossier complet a été formulée auprès du ministère de l’Éducation nationale, dans le cadre des programmes sectoriels de développement. Le wali et toute la délégation qui l’a accompagné ont par ailleurs visité une unité de torréfaction de café au niveau de la zone d’activité sise à Tifilkout, et le centre de formation professionnelle de Tazart.

Bel. Adrar