Protection de l’environnement : Impliquer toute la société

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a souligné, samedi à Relizane, que la protection de l’environnement n’est pas l’affaire d’un secteur ou du ministère, mais de toutes les couches de la société. À l’occasion de l’arrivée de la «Caravane de la Ville Verte» à Relizane, la ministre a déclaré à la presse que la préservation de l’environnement nécessite l’implication de toutes les couches de la société, dans le cadre de l’instauration de la culture environnementale. «Nous sommes tous responsables de l’environnement à l’école et au quartier, pour vivre ensemble dans un espace sain et beau», a fait valoir Fatma-Zohra Zerouati, annonçant le lancement prochain de la réalisation de 33 centres de gestion de dérivés de déchets au niveau national, d’une enveloppe de 7 milliards DA. Ces centres contribueront à une prise en charge efficace des déchets et à leur tri, a-t-elle assuré. «La Caravane de la Ville Verte» est arrivée samedi dans la wilaya de Relizane, troisième étape de cette manifestation écologique de sensibilisation, après les wilayas de Bordj Bou-Arréridj et de Chlef. Le programme de cette caravane, regroupant des artistes, des journalistes et des sportifs, a comporté la mise en terre de 100 arbustes à la cité 618 logements, au chef-lieu de wilaya, un cross scolaire au centre de Relizane et un espace de lecture à la place de la commune. Un match de football entre anciens joueurs du RC Relizane et joueurs faisant partie de la caravane a été organisé pour la circonstance, en plus de l’inauguration d’une fresque au niveau du boulevard Mustapha-Benaâma de Relizane. La ministre, qui a inauguré, lors de cette visite, un club vert à l’école Ahmed- Boushaba de Relizane, a présidé une réception à l’honneur d’enfants lauréats du concours du meilleur dessin sur l’environnement, et a donné le coup d’envoi pour le reboisement du barrage de Saâda, dans la commune de Sidi-Mhamed-Benaouda, en procédant à la plantation de 2.000 arbustes. Les étapes de cette caravane de sensibilisation à dimensions environnementale, culturelle, sportive et médiatique se poursuivront jusqu’au 21 mars de 2019. La caravane sillonnera toutes les wilayas, dans le cadre du «Prix de la ville verte», lancé à l’initiative du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.