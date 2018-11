Choix des formules de logements : Multiplier les campagnes de sensibilisation

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar a appelé, hier à Illizi, les cadres de son secteur et les autorités locales, à multiplier les campagnes de sensibilisation en vue de faire connaître les différentes formules de logement mises en place par l’Etat.

«Nous avons relevé une certaine incompréhension chez des citoyens de cette région à l’égard des différentes formules de logement qui ont été mises en place par l’Etat pour le citoyen. C’est pourquoi, vous devez faire un travail intense de sensibilisation, en impliquant les élus et l’ensemble des acteurs, et ce, en vue d’expliquer les différents types de logement existants pour permettre au citoyen de connaître la formule qui lui convient», a indiqué le ministre qui s’adressait aux cadres de son secteur, lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Illizi. M. Temmar a, d’autre part, fait état de la mobilisation, au titre de l’année 2019, d’une enveloppe financière « dépassant 1,3 milliards DA, en vue de parachever tous les projets de lotissements ruraux», dans la wilaya d’Illizi, mettant l’accent sur la nécessité de « respecter» l’architecture de la région en ce qui concernant les projets de logements ruraux. Evoquant la Loi de finances 2019, le ministre a indiqué « il y a un programme global consacré aux régions du Sud, financé par le Fonds de soutien au Sud», soulignant que la wilaya d’Illizi « bénéficiera de 2.000 nouveaux logements, ce qui donnera un nouveau souffle au secteur dans la wilaya». Il a été également décidé, poursuit le ministre, de l’octroi d’un quota de 400 logements dans le cadre du programme de logement LPA -Logement participatif aidé) et de 150 logements AADL, en sus de deux groupements scolaires et d’un centre de santé «. Le ministre a annoncé que le gouvernement a décidé d’éradiquer les chalets dans le Sud et de les aménager en logements, moyennant une enveloppe financières s’élevant à environ 100 milliards de centimes, répartis entre 20 logements à Illizi, 611 logements à Ain Amenas, 106 logements à Bordj Omar Driss et de 103 autres à Djanet. Lors de visite dans cette wilaya, le ministre a procédé à l’inauguration du nouveau siège de l’agence de la Caisse nationale du logement (CNL), ainsi qu’à l’inspection de plusieurs projets de logement, tous segments confondus, mettant l’accent à cette occasion, sur la nécessité de « faire le bon choix des entrepreneurs chargés de la réalisation de ces projets, en vue de donner « un appui au secteur et de respecter les délais de réalisation». A cette occasion le ministre a appelé les citoyens à l’impératif de « s’acquitter de leurs redevances aux Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), en vue de prendre en charge les différentes opérations de rénovation, car, a-t-il expliqué, ces OPGI sont des entreprises nationales publiques « à caractère commercial».