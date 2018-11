Relogement dans la wilaya d’Alger : Reprise de l’opération demain

La deuxième phase de la 24e opération de relogement des familles occupant des habitations précaires et exiguës, notamment les bidonvilles se poursuit. En effet, l’acte 2 de cette deuxième phase concerne pas moins de 180 familles des communes de Zéralda et Staouéli qui pourront bénéficier, dès demain, d’un logement décent, et ce, dans le cadre des opérations de relogement menées par la wilaya d’Alger depuis 2014. «Cette opération permettra la récupération d’une assiette foncière qui avoisinera les 3 hectares», a-t-on appris des services de la wilaya d’Alger, tout en détaillant que cette phase concernera 176 familles issues de la commune de Staouéli vivant dans le quartier de l’Etain appelé Qumaz, adjacent aux rives de l’oued Bokraâ, ainsi que quatre familles de la commune de Zéralda résidant dans les terres désignées pour l’achèvement du stade municipal et la création d’un quartier résidentiel dans la même municipalité. Les familles bénéficiaires de ces logements seront recasées au niveau de plusieurs sites. Il s’agit de la cité 264/1.200 logements Selmani des Eucalyptus, la cité 1.200 logements Bahouch Mehoub de Baraki, 250 logements à Draria, cité de 250 logts de Chéraga ou encore la cité 240 logements de Bourouba et la cité 100 logements de Gué de Constantine. Il y a lieu de souligner qu’après l’achèvement de la 23e opération de relogement qui a concerné plus de 8.000 familles, la 24e opération de relogement dans la wilaya d’Alger a été scindée en 4 étapes. Elle devra profiter, également à plus de 8.000 familles réparties en (LPL) avec 6.000 familles, et 2.000 logements sociaux participatifs (LSP). La première étape s’est déroulée en deux jours, les 4 et 12 juillet derniers, touchant plus de 1.000 familles. La 24e opération de relogement dans sa 2e phase, qui englobera environ 2.000 familles, ciblera en particulier les zones inondables à proximité des oueds, des autoroutes et les sites vulnérables aux intempéries (caves, terrasses et bâtiments en cours de réhabilitation). Cette phase concernera 17 sites de bidonvilles répartis sur 20 communes relevant de 10 circonscriptions administratives à savoir, Baraki, Bouzaréah, Sidi M’hamed, Bab El Oued, Rouiba, Bir Mourad Rais, El Harrach, Zéralda, Chéraga et Hussein Dey. Ainsi, cette opération de relogement touchera 2.000 familles qui résident dans des habitations vétustes, des bidonvilles, des caves et terrasses, des chalets et ceux occupant des espaces trop exigus. Il est également question d’éliminer les habitations situées sur les rives des oueds, et ce, en prévision des fortes pluies attendues en hiver et pouvant provoquer des inondations. Compte tenu du nombre important des familles à reloger, du nombre de sites de départ et d’accueil et pour assurer le bon déroulement de cette opération et éviter les problèmes de circulation, cette opération sera réalisée en deux tranches. La 1re tranche a eu lieu le 17 octobre et a concerné 1.300 familles tandis que la seconde a porté sur 600 familles. Aussi, il est prévu la récupération de 15 hectares de terrains à l’issue de la 2e phase de la 24e opération de relogement, chose qui permettra la libération de plusieurs projets structurant des secteurs de l’hydraulique, équipements publics, travaux publics et d’autres secteurs.

A noter que depuis le début de l’opération du relogement de la wilaya d’Alger, soit juin 2014, quelque 90.000 familles ont été relogées, toutes formules confondues (social, LSP, AADL, LPP) et plus de 530 hectares ont été récupérés. Une assiette qui servira à la réalisation de quotas supplémentaires de logement, à la création d’espaces verts et à la promotion de différents projets de développement qui profiteront à toute la communauté.

Pour éviter la prolifération de nouveaux bidonvilles, il est procédé par les services de la wilaya d’Alger à la démolition systématique de toute construction illicite.

Sarah A. Benali Cherif