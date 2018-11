Grand angle : Un silence qui en dit long

Le ministère palestinien des Affaires étrangère a condamné «le silence des décideurs du monde entier» suite à la décision de la Cour suprême de l'occupant israélien d'exproprier et de déplacer 700 Palestiniens d'El-Qods-Est et l'installation à leur place de colons israéliens. Ce silence n’est pas pour surprendre pourtant. Ces «décideurs du monde entier» ont depuis longtemps choisi leur camp et quand ils en sortent pour condamner les atrocités et autres crimes commis par l’armée israélienne contre les Palestiniens, ils le font en faisant très attention à ne pas froisser Tel Aviv. C’est à peine s’ils ne s’excusaient pas pour l’avoir fait. Dès lors, comment le ministre ou tout autre dirigeant palestinien pourrait être surpris par cette duplicité à l’égard d’Israël, d’autant que cela fait 70 ans que cette situation dure. De plus, quand bien même certains pays affichent leurs sympathie et soutien à la lutte menée par le peuple palestinien, ils ne franchissent jamais cette ligne rouge que Washington semble avoir tracée pour eux. Pour preuve, alors que la solution à deux Etats est reconnue comme la plus viable pour mettre un terme à ce conflit, aucune capitale n’a à ce jour reconnu l’Etat de Palestine, comme demandé par le président de l’Autorité palestinienne. Et force est de reconnaître que depuis l’avènement de l’administration Trump, aucune perspective de règlement ne pointe à l’horizon et ce, même si le président américain ne cesse de répéter que son pays reste

«pleinement engagé à faciliter un accord de paix durable» entre Israéliens et Palestiniens. Mais il est fort à parier que son plan de paix, dont le contenu n’a pas encore été divulgué, a été rédigé de manière à satisfaire avant tout son protégé. Les Palestiniens ne trouveront aucune réponse à leurs attentes légitimes. Et le pire, c’est qu’il s’en trouvera beaucoup parmi les décideurs de ce monde qui ne manqueront pas d’applaudir et d’apporter leur soutien à ce plan. Dans une interview au Point, Pierre Krähenbühl, le commissaire général de l'UNRWA, en réponse justement à une question sur ce futur plan de l’administration américaine, a eu les mots justes pour exprimer son point de vue. Ainsi, il soulignera que «toute cette région du Moyen-Orient souffre depuis maintenant des décennies de l'absence de résolution de certains des conflits les plus durs, qui laissent beaucoup de souffrances et d'humiliations. Je crois donc qu'on ne peut pas imaginer que l'on puisse résoudre politiquement un conflit en excluant cinq millions de personnes, qui sont les réfugiés de Palestine, d'une future solution. Je ne pense pas que ce soit cela qui amène la stabilité». A méditer.

Nadia K.