Tunisie : L’épreuve de trop ?

La crise institutionnelle et sociale que vit la Tunisie ces derniers temps ne faiblit pas. Après le bras de fer avec le président de la République, Béji Caid Essebsi, suite à la formation du nouveau gouvernement, et après avoir survécu au mouvement de grève générale entamé par la centrale syndicale tunisienne, UGTT, le Chef du gouvernement se retrouve, cette fois-ci, confronté à ses ex-compagnons du parti Nidaa Tounes, duquel il a été chassé en septembre dernier. Le secrétaire général de ce mouvement, Slim Riahi, a porté plainte auprès du tribunal militaire de première instance de Tunis contre Youssef Chahed, pour avoir «tenté de mener un complot». Une information rapportée hier par l'agence TAP. «Le Chef du gouvernement Youssef Chahed est accusé avec un ensemble de ses collaborateurs et un sécuritaire d’avoir tenté d’entamer un complot», a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence de presse tunisienne, précisant que la plainte est aujourd’hui entre les mains de la justice. M. Riahi a indiqué qu’il présentera toutes les données en sa possession au sujet de ce complot. «Il s’agit d’une affaire très grave et délicate», a prévenu le secrétaire général de Nidaa Tounes, ajoutant que «l’objectif de cette action en justice est de protéger le processus de transition démocratique en cette étape charnière que traverse le pays».

Des dirigeants du mouvement Nidaa Tounes avaient déclaré, en début du mois, lors d’une conférence de presse, que le remaniement ministériel annoncé par le Chef du gouvernement est un «complot mené par le mouvement Ennahdha pour mettre la main sur la formation gouvernementale par l’entremise de Youssef Chahed, lequel n’est qu’un instrument docile entre ses mains». Pour rappel, en août 2017, lors d'une émission télévisée, Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha, avait annoncé qu'il ne souhaitait pas que Chahed se porte candidat à l'élection présidentielle de 2019. Cette déclaration, qui «presse Youssef Chahed à annoncer sa non-candidature à la présidentielle de 2019», a lancé le débat autour de la candidature de ce dernier. Dans ce sens, le secrétaire général de Nidaa Tounes a déclaré que le remaniement ministériel «opéré à la hâte» a pour objectif de passer sous silence les événements survenus samedi 3 novembre, consistant en une tentative d’intrusion au siège du parti pour imposer la politique du fait accompli sous l'instigation du Chef du gouvernement et du mouvement Ennahdha. En réaction à ces accusations, le Chef du gouvernement a eu cette phrase laconique: «Existe-t-il un gouvernement doté des pouvoirs les plus étendus dans la Constitution pour envisager un coup d’État? C’est une farce» , a-t-il martelé dans un discours devant les députés du Parlement. «Nous ne serons pas affectés par les propos de certains qui considèrent le retour à la légitimité constitutionnelle comme un coup d’Etat et le vote des députés de coup d’Etat.» Pour M. Chahed, le 17 janvier prochain représente une étape cruciale pour sa survie politique. Une grève générale nationale dans le secteur public et la fonction publique a été votée à l’unanimité des membres de l’instance administrative de l’UGTT. Banni de son parti, bénéficiant d’un soutien conjoncturel de la part d’Ennahdha, la grogne sociale risque d’être l’épreuve de trop pour ce polyglotte qui n’a su ni pu trouver langue avec sa famille politique.

M. T.