Les « gilets jaunes » mobilisés à Paris et en province : UNE GRANDE DÉTERMINATION

Les «Gilets jaunes», opposés à la hausse des taxes sur les carburants, poursuivaient hier leur mobilisation, avec une manifestation parisienne qui préoccupe les autorités, et des actions en province, ont rapporté des médias. En début de matinée dans la capitale, plusieurs centaines de protestataires revêtus de leur emblématique chasuble fluorescente convergeaient vers la place de l’Étoile et le haut de l’avenue des Champs-Elysées, selon l’AFP.

Des opérations étaient également en cours en province, notamment aux abords des péages et axes autoroutiers, selon la même source. Après le succès de «l’acte 1» samedi, quand 282.000 personnes ont bloqué axes routiers et sites stratégiques partout en France, suivi d’une semaine de blocages qui se sont progressivement essoufflés, les «gilets jaunes» veulent une nouvelle démonstration de force. Le mouvement peut compter pour l’instant sur un large soutien des Français: selon un sondage de l’institut BVA, ils sont 72% à approuver les revendications des «gilets jaunes», excédés par la hausse d’une taxe écologique qui a amplifié la flambée des prix des carburants. Si leur mode d’action divise —52% des Français sont contre, 46% pour—, le mouvement, apolitique et asyndical, reste un véritable défi pour le président Emmanuel Macron, qui n’a pour l’heure pas manifesté l’intention de revenir sur le rythme de ses réformes pour «transformer» la France. La présidence française a cependant annoncé que le chef de l’Etat donnerait mardi «le cap pour la transition écologique», assurant avoir «reçu le message des citoyens». L’objectif: éviter le risque de «fracture» au sein de la population française, selon plusieurs éditorialistes. L’appel à un «acte 2» à Paris hier a été lancé sur les réseaux sociaux, canal principal de cette contestation, mais, comme le week-end dernier, quasiment aucun rassemblement n’a été déclaré. Dans le flou, les autorités, qui veulent éviter les débordements de la première semaine de mobilisation (deux morts, 620 civils et 136 membres des forces de l’ordre blessés), ont déployé des forces de l’ordre «à un niveau exceptionnel». Elles redoutent notamment l’infiltration de «réseaux violents d’ultradroite et d’ultragauche».

La tension monte autour de l’Elysée

Les «gilets jaunes» continuaient d’affluer hier à Paris quadrillée par un dispositif sécuritaire, notamment autour et proche du palais de l’Elysée, des périmètres interdits. Des milliers de manifestants, après une semaine de protestations à travers la France, ont déjà brisé ce dispositif au niveau de l’Arc de Triomphe qui les empêchait d’emprunter l’avenue des Champs-Elysées en direction du palais présidentiel. L’objectif du mouvement des «gilets jaunes», qui n’est encadré ni de partis politiques encore moins de syndicats, est faire entendre au président Emmanuel Macron la colère des Français contre la hausse du prix des carburants et leur ras-le-bol fiscal. Ce ras-le-bol est résumé par un des manifestants qui a déclaré aux médias : «On donne de moins en moins d’argent pour les hôpitaux, pour les écoles, c’est pourtant l’essentiel, la base de la civilisation, tout cela pour donner aux grosses boîtes. On nous fait survivre et non plus vivre. Le gouvernement, ce sont les pantins des lobbys industriels». Un seul slogan est le mot maître des manifestants : «Macron, démission», «Macron, dehors», alors que le président français n’est même pas au milieu de son mandat. Les «gilets jaunes» sont soutenus par plus de 70 % des Français, selon des sondages, rappelle-t-on. Les forces de sécurité ont pratiquement bloqué tous les accès menant vers le palais de l’Elysée, utilisant les moyens forts pour faire reculer les manifestants qui, par milliers, arrivent à la place de la Concorde, toute proche de l’Elysée. La tension commence à monter et les forces de sécurité, en situation tendue, n’ont pas manqué de charger les manifestants à coup de gaz lacrymogène. A Matignon, à des dizaines de mètres du palais présidentiel, l’affrontement a gagné en violence entre les manifestants, jeunes et moins jeunes, et les forces de l’ordre qui les poussent avec des lances à eaux, alors que les «gilets jaunes» lancent des pavés en direction de la police. Des centaines de membres de l’ultra-droite, équipés de lunettes de protection et de foulards, ont été identifiés parmi les foules, qui elles restent pacifiques, et l’inquiétude monte craignant le pire. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, qui avait indiqué que sa maison a été «attaquée» par des «gilets jaunes», n’avait pas caché son inquiétude en autorisant les rassemblements à Paris au niveau de Champ-de-Mars, la République et Nation. Il avait même évoqué l’éventuelle présence dans les foules des éléments de l’ultra-droite. Le gouvernement redoute les violences qui ont fait, depuis une semaine, deux morts et plusieurs centaines de blessés, dont des policiers. «De la fermeté et de l’équilibre, on ne veut surtout pas de violences», a déclaré vendredi le ministre Castaner, qui vient à peine de remplacer Gérard Collomb.

Des violences éclatent

Des violences ont éclaté hier sur les Champs-Elysées à Paris, l’une des plus belles avenues du monde, entre les «gilets jaunes» et les forces de l’ordre, offrant une image d’insurrection. La grande difficulté des autorités françaises est de ne pas avoir un interlocuteur de ce mouvement inédit qui échappe au contrôle syndical ou partisan. «C’est le pire des scénarios», estiment des observateurs. Alors que la manifestation à Paris était autorisée et prévue à partir de 14h00 au niveau de trois places, le Champ-de-Mars, la République et Nation, les manifestants ont commencé très tôt à affluer vers le centre de Paris, à savoir les Champs-Elysées pour gagner le palais présidentiel, périmètre interdit par le dispositif sécuritaire. Repoussés par les forces de l’ordre, avec des engins à eaux et des gaz lacrymogènes, les manifestants, infiltrés par des membres de l’ultra-droite, en colère ont bravé l’interdiction et on réduit l’avenue des Champs-Elysées en champ de bataille. Pavés enlevés, des meubles sortis des magasins avoisinants, mobiliers urbains, barricades détruites, destruction de chantiers, gaz lacrymogènes, grenades assourdissantes, telles sont les images qui se dégagent d’une colère de Français qui n’est pas près de descendre. On ignore pour le moment le bilan de cette violence. Depuis une semaine, il y a eu deux morts à déplorer et plus de 500 blessés, dont des policiers. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a indiqué hier dans un point de presse qu’il y a environ 8.000 manifestants à Paris et environ 5.000 aux Champs-Elysées, voulant montrer ainsi la faible participation. Il a confirmé la présence, dans ces échauffourées, des membres de l’ultra-droite, accusant ouvertement la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, d’avoir encouragé les manifestations dans des endroits interdits. Ce qui porte à croire, estiment des observateurs, que le ministre de l’Intérieur, en citant Marine Le Pen, a voulu «politiser les manifestations». La réaction de la présidente du Rassemblement national ne s’est pas fait attendre. «J’avais demandé au gouvernement pourquoi il n’autorisait pas les Gilets-Jaunes à manifester sur les Champs-Elysées. Aujourd’hui M. Castaner utilise cette question pour me cibler. C’est minable et malhonnête, à l’image de l’auteur de cette manipulation politicienne», a-t-elle déclaré sur son compte twitter. Le ministre a souligné qu’il n’y a «pas d’inquiétude quelque part». De leur côté, les «gilets jaunes», toujours mobilisés malgré la riposte des forces de l’ordre, s’organisent au niveau des Champs-Elysées pour dresser des barricades faisant face au dispositif sécuritaire. Devant les auteurs de violences, les manifestants pacifistes n’arrivent pas à exprimer leurs revendications et leur ras-le-bol au sujet de la hausse du prix des carburants. En tout cas, la situation reste confuse aux Champs-Elysées et nul n’est en mesure de deviner l’issue de ces affrontements en plein cœur de Paris.

Après les Champs-Elysées, le mouvement enflamme les réseaux sociaux

Le mouvement a enflammé hier les réseaux sociaux qui servent d’espaces idoines, même virtuels, pour exprimer le ras-le-bol fiscal des Français. Le mouvement, fort par sa forme inédite et apolitique, est un mouvement de protestation apparu en France à la fin du mois d’octobre et effectif en novembre 2018, rappelle-t-on. Sa contestation s’est élargie à la question du pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires, notamment rurales et péri-urbaines. Des violences ont éclaté dans la matinée sur les Champs-Elysées à Paris, l’une des plus belles avenues du monde, entre les «gilets jaunes» et les forces de l’ordre, offrant une image d’insurrection en plein cœur de Paris. Au moment où la «bataille» des Champs-Elysées se poursuit entre les manifestants, infiltrés par des groupes de l’ultra-droite, et les forces de l’ordre, les réseaux sociaux, d’où le mouvement a émergé, sont devenus un véritable champ de bataille à travers lesquels politiques, citoyens et manifestants, ceux-là même qui ont reçu des instructions de tout filmer et diffuser, s’expriment et livrent leurs impressions. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (RN, extrême droite), a choisi Twitter pour répondre au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, qui l’a accusée d’avoir encouragé des manifestations sur les Champs-Elysées, un périmètre interdit par la préfecture de police où elle a déployé un dispositif sécuritaire. «J’avais demandé au gouvernement pourquoi il n’autorisait pas les #GiletsJaunes à manifester sur les Champs-Elysées. Aujourd’hui M. @CCastaner utilise cette question pour me cibler. C’est minable et malhonnête, à l’image de l’auteur de cette manipulation politicienne», a-t-elle déclaré sur son compte twitter. De nombreuses personnes ont vivement critiqué les propos du ministre qui a voulu, selon eux, politiser le mouvement des «gilets jaunes», pourtant soutenus par plus de 70 % des Français.

Les intervenants sur Twitter ont dénoncé son «intention» d’apparenter un mouvement «pacifique et pacifiste» aux groupes violents de l’ultra-droite. Le leader de la France insoumise (LFI, gauche), Jean-Luc Mélenchon, a réagi également aux propos du ministre de l’Intérieur en indiquant que ce dernier «voudrait que la manifestation des #GiletsJaunes soit d’extrême droite et peu nombreuse». Pour lui, «la vérité est que c’est la manifestation massive du peuple.

Et ça, c’est la fin pour Castaner», appelant à «ne pas se laisser intimider par la macronie». Sur son compte, Christophe Castaner a twitté en soulignant que les forces de l’ordre «avaient parfaitement anticipé la mobilisation parisienne», précisant qu’elles «font usage de moyens d’intervention adaptés pour disperser les assaillants». Pour sa part, le sénateur Bruneau Retailleau (droite) a estimé sur son compte Twitter que «ce n’est pas en stigmatisant les manifestants qui pour l’immense majorité sont non violents que le gouvernement parviendra à sortir de cette crise. C’est en les écoutant et en rangeant la matraque fiscale». Par ailleurs, même les médias ont investi, de façon générale, les réseaux sociaux en diffusant en temps réel leurs news, interviews et images. Cependant, ces réseaux sociaux, en tant que nouveaux médias, ne sont pas démunis de Fake news, fausses informations, comme celles qui annoncent, par exemple, qu’un groupe de «gilets jaunes» auraient réussi à pénétrer au palais présidentiel. Sur un autre plan, les membres du mouvement des «gilets jaunes» abondent les réseaux sociaux par des informations et des images sur leurs actions à travers le territoire français. On apprend, par exemple, que «près de 200 radars habillés de #GiletsJaunes sur toute la #France. Un manque à gagner de presque 18 millions d’euros», une information soutenue par des photos. D’autres font état des différents blocages de la circulation à travers les régions françaises.