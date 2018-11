L’ENTREFILET : Savoirs d’antan

Pour une bonne nouvelle, c’en est une ! Mardi prochain sera examiné le dossier des "Savoirs et savoir-faire des mesureurs d'eau des foggaras" du Touat-Tidikelt à Port-Louis (Ile Maurice), dans le cadre de la réunion annuelle du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Un métier qui remonte à la nuit des temps, quand les hommes qui peuplaient le Sahara depuis des lustres ont dû faire face à la désertification. Il leur fallait trouver, capter et gérer avec intelligence cette denrée rare. Leur ingéniosité a fini par mettre en place un système hydraulique d’une précision logarithmique. Avec les siècles, un métier s’imposa, «amine essayle» (gardien de l’écoulement) ou «kyal el ma» (mesureur de l’eau). Au bout des puits de captation et des aqueducs souterrains, le préposé à la distribution de l’eau, muni de son savoir séculaire, procède à la répartition, à travers un système tentaculaire de ruisseaux plus ou moins larges proportionnellement aux besoins des jardins à irriguer ou encore à des accords entre tribus et famille passés par des aïeux.

Ce savoir-faire précieux aura, espérons-le, sa pleine place dans le patrimoine de l’humanité. Une belle victoire pour notre culture millénaire.

K. Morsli