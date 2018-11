« L’orchestre fait son cinéma » à l’Opéra d’Alger : nostalgie en Ré mineur

Pour rendre hommage aux compositeurs algériens et mondiaux, qui ont su dessiner les films en musique, l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger s’est transcendé, le temps d’une soirée, pour projeter les présents, venus nombreux à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, dans un passé lointain, et ce en interprétant des extraits de musiques de films cultes algériens et étrangers.

«L’Orchestre Fait Son Cinéma», tel est le thème qui a été choisi pour le concert donné par l’Orchestre Symphonique de l'Opéra d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, dans la soirée de vendredi dernier. Ce concert, dédié aux plus belles musiques de films, a jeté les présents à l’Opéra d’Alger dans un abîme de bonheur nostalgique, au grand plaisir des cinéphiles. Comme à l’accoutumée, le maestro Amine Kouider a offert aux présents de l’Opéra d’Alger un spectacle inouï qui a charmé le public, composé de mélomanes avertis, en interprétant les plus belles musiques de films et sur projection vidéo d’extraits de ces derniers. Comme c’est le cas pour chaque spectacle donné par ce grand maestro, la foule immense était, elle aussi, au rendez-vous à la salle Boualem-Bessaïeh. A l’intérieur de la grande salle de spectacles, on apercevait des spectateurs de tous âges, et cela faisait particulièrement plaisir de voir des parents avec leurs jeunes enfants, puisqu’il n’est jamais trop tôt pour inculquer les vraies valeurs artistiques en faisant aimer la musique à la jeune génération. Mélomanes affirmés et cinéphiles s’étaient rassemblés pour assister à une reprise des plus célèbres bandes originales de films. Avec un programme qui a présenté une belle diversité, l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, toujours fidèle à son poste, a enchanté l’audience. Entre les classiques «La Bataille d’Alger» d’Ennio Morricone, «El Hariq» de Lamine Bechichi, «Les vacances de l’inspecteur Tahar» de Ahmed Malek ou les morceaux atemporels cultes comme «le Parrain» de Nino Rota ou «Mission Impossible» de Lalo Schifrin, la salle était au comble de ses attentes. Ce fut deux heures d’un rêve duquel on ne voudrait jamais se réveiller, une magie par laquelle on se laisserait éternellement envoûter. Outre la performance exceptionnelle de l’orchestre symphonique, on mentionnera la qualité du service technique assuré. En effet, des scènes des films joués lors de la soirée s’affichaient en arrière-plan dans une parfaite synchronie avec la musique. Le programme ayant été divinement assuré et au moment où le public s’apprêtait à partir, voilà que l’illustre Amine Kouider reprend sa baguette magique et que l’on est face à une surprise de taille; l’orchestre commence à jouer la musique de la saga planétaire «Pirates des Caraïbes». Or, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le public se régale avec les bandes originales de «Cheikh Bouamama» de Chérif Kortbi, «Omar Gatlatou» et «Leila et les autres» ainsi que «les vacances de l’inspceteur Thar» de Ahmed Malek, «El Rissala» de Maurice Jarre. «Raafat el Hagan» de Amar Cheriti, «Titanic» de James Horner, «Gladiator» de Hans Zimmer...!

Sihem Oubraham