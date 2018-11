Dans la LUCARNE : Ces clubs qui ne sont pas à jour

Il est certain qu'un championnat national qui se respecte doit respecter le programme des équipes qui y participent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le qualifier alors que les choses ne vont pas dans le bon sens. En effet, le pacte qu'un employeur établit par contrat interposé doit être honoré. C'est le moins que l'on puisse dire et de surcroît dans un championnat professionnel. C'est là où l'ont doit être à cheval, c'est-à-dire qu'on doit faire preuve de fermeté et aussi de rigueur. Malheureusement, face aussi au laxisme de certains joueurs, qui ne font rien pour recouvrer leurs droits, la situation de nos clubs est assez difficile, les dettes ne font que s'amonceler de saison en saison. De plus, la fameuse DNCG gérée par un certain Mohamed Mecherara faisait, faut-il le rappeler, de l'excellent travail. Mieux encore, elle était habilitée à découvrir et dénoncer les éventuels problèmes qui peuvent exister entre un joueur et son employeur. Cette direction rattachée à la FAF peut vraiment apporter quelque chose de probant pour une gestion au niveau de nos clubs claire. Elle peut même laisser à la FAF et aussi à la LFP, qui s'occupent de la compétition, d’apporter quelque chose de positif à un football de plus en plus critiqué. Les premiers qui le critiquent sont ses animateurs qui ne sont autres que les joueurs et les techniciens. Comme cette direction a été mise au pilori et même oubliée carrément, on se demande aujourd'hui les raisons de sa «disparition», alors qu'elle était un facteur important dans la campagne de Zetchi. Ailleurs, cette structure active d'une façon autrement plus ferme et surtout plus active du fait qu'elle peut prendre des décisions qui peuvent aller jusqu'à la rétrogradation d'un club. En France, par exemple, le club sochalien, qui était un fleuron du football français et avec lequel avait joué plusieurs joueurs algériens, dont Riad Boudebouz et qui était sponsorisé par Peugeot, vient d'être rétrogradé à «titre conservatoire» par la DNCG. C'est-à-dire qu’on ne joue pas avec la discipline et surtout avec les clubs qui auront fauté. «Le club de football de Sochaux, actuel pensionnaire de Ligue-2 française, va être rétrogradé «à titre conservatoire» en National, soit la 3e division, à l'issue de la saison 2018-2019 en raison de ses difficultés financières, a annoncé le FCSM, après une décision de la DNCG. Sochaux, propriété d'un actionnaire principal chinois, a été auditionné à Paris sur sa situation budgétaire inquiétante par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football professionnel français. En difficulté financière, l'actuel 17e de deuxième division, à un point du premier relégable, s'est vu infliger la même sanction que l'an dernier à pareille période (début décembre 2017), avant que la DNCG ne lève finalement la sanction de rétrogradation. «Confirmation de l'encadrement de la masse salariale figurant au budget 2018/2019 initial et interdiction de recruter à titre onéreux. Rétrogradation, à titre conservatoire, de l'équipe première à l'issue de la saison sportive en cours», a énuméré laconiquement le FC Sochaux-Montbéliard sur son site internet. Chez nous, on a supprimé une structure qui pourrait être efficace dans «l’épluchage» des dossiers et aussi le suivi de la gestion comptable de nos clubs, qui laisse vraiment à désirer pour ne pas dire autre chose. Un ancien joueur et dirigeant, n'a-t-il pas dit que « les employés qui travaillent dans un club d'Oran ne savent même pas écrire une seule lettre et que c'était lui qui se chargeait de cette corvée. Ce qui montre les difficultés que peuvent avoir nos clubs dans leur travail au quotidien. Nombreux sont les clubs qui sont confrontés au problème de paiement de leurs joueurs. Certes, la CRL est en train de dénoncer ces clubs, mais sans suite, ou peu de résultats, face à l'intransigeance des présidents de clubs. Tant que les clubs «mauvais payeurs» ne sont pas mis devant leurs responsabilités, ces situations conflictuelles demeureront vivaces et presque sans solution.

A quand le retour de la DNCP ? Ceux qui aiment faire du bien à notre football l'attendent avec impatience !

Hamid Gharbi