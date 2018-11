Ligue 1 (15e journée) : le CABBA bat la JSK (1-0)

Le CA Bordj Bou Arréridj a renoué avec le succès en battant la JS Kabylie (1-0, mi-temps 1-0), en clôture de la 15e journée de Ligue-1 Mobilis de football, entamée le 15 novembre dernier et achevée vendredi. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'attaquant Benamar Mellal, sur penalty à la huitième minute de jeu pour le CABBA. Un léger retard que les Canaris ont été cependant incapables de refaire, malgré leurs nombreuses tentatives. Les Criquets, qui restaient sur 4 défaites et un nul, renouent ainsi avec le succès, eux qui n'avaient plus gagné depuis la 9e journée et ce succès (2-0) contre l'AS Aïn M'lila. De son côté, la JSK enregistre sa troisième défaite de la saison, et sa deuxième consécutive après celle concédée face au CS Constantine, qui l'avait battue à Tizi-Ouzou (0-2). Grâce à cette importante victoire, la première pour le nouvel entraîneur Billel Dziri depuis sa prise de fonctions, le CABBA quitte l'avant-dernière place du classement général et rejoint l'USM Bel-Abbès dans une position de premier club non relégable, avec 15 points pour chaque équipe, alors que malgré la défaite, la JSK reste solidement accrochée à sa place de dauphin, avec 26 unités. Les Canaris accusent cependant sept longueurs de retard sur l'USM Alger, l'actuel leader de la Ligue-1 Mobilis, qui lui compte 33 points, tout en ayant un match en retard contre l'Entente sportive de Sétif. Un choc de titans, prévu le 29 novembre courant.