FAF : Démissions en cascade

La Fédération algérienne de football a annoncé, mercredi dernier, dans un communiqué paru sur son site officiel, la démission de Boualem Charef de son poste de directeur des équipes nationales.

Une démission vite acceptée par le président de la FAF, qui n’en n’attendait pas moins de la part du technicien en question. Il faut dire que Charef ne faisait plus l’unanimité au sein de la fédération, notamment après le départ de son mentor Rabah Saadane. Zetchi, qui pour rappel lui avait donné carte blanche à sa désignation, lui reprochait les résultats techniques, pas très convaincants, des différentes sélections nationales, ainsi que la politique de formation prônait par ses soins et les critères de sélection retenus. Ainsi, Charef, dont le départ était pressenti depuis plusieurs mois, a fini par remettre le tablier. Cependant, le technicien en question aurait bien assuré ses arrières. Son nom circule de plus en plus au CRB.

En effet, bien que le Chabab soit en négociations avancées avec l’ex-coach du CSC, Abdelkader Amrani, le directeur technique du club, en l’occurrence Said Allik, serait tout de même tenté pour recruter de Charef à la barre technique. Le désormais ex-DEN n’a pas qu’une seule piste en vue.

Il aurait aussi des touches avec l’USMH ou il jouit toujours de l’estime des supporters et du président Laib. Il ne risque donc pas de chômer. Toutefois, du coté de la fédération, personne n’a été avancé pour remplacer Charef. C’est d’ailleurs le cas aussi pour le poste de directeur technique national. Depuis le départ de Saadane, la FAF continue toujours de compter sur un intérimaire, à savoir Ameur Chafik, pour assurer la fonction de DTN. Visiblement, le président de la fédération, qui a fait de la formation son cheval de bataille, en imposant notamment son projet des quatre centres techniques régionaux, ne parvient toujours pas à trouver les technicien idéal pour concrétiser ses idées. Lâché par Tikanouin, puis par Saadane, deux grands noms du football national, Zetchi se trouve dans une impasse.

À mi-mandat pratiquement, le président de la fédération doit impérativement trouver la solution pour la réorganisation de cette structure importante et surtout lui redonner la place qu’elle mérite. La vacance et l’instabilité au niveau de l’organe technique de la fédération ne peut plus durer. Selon les informations qui circulent depuis quelques semaines, Zetchi compte faire appel à un technicien étranger pour prendre en charge la direction technique national. La piste espagnole serait favorisée. Le président de la FAF attendrait juste l’aval du MJS et celle du Bureau fédéral pour procéder annoncer le nom du prochain DTN et son équipe.

Rédha M.