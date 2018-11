Conjoncture : Sauver le pouvoir d’achat

L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 4,5% jusqu’à octobre 2018, selon l’Office national des statistiques (ONS). La variation mensuelle des prix à la consommation, c’est-à-dire l’évolution de l’indice du mois d’octobre 2018 par rapport à celui du mois de septembre 2018, a été de +1,2%. En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont inscrit une hausse de 2,4% en octobre par rapport à septembre dernier. Ainsi, les prix des produits agricoles frais ont grimpé de 4,9% en octobre par rapport à septembre 2018. Cette variation est due, essentiellement, à une hausse des prix des fruits (+15,7%), des légumes (+12,6%), de la viande de poulet (+5,6%) et des œufs (+6%). Pour les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils ont connu une baisse modérée de 0,1%. Les prix des produits manufacturés ont connu une variation haussière de 0,3%, alors que ceux des services ont enregistré une relative stagnation, précise l’Office. D’après de nombreux observateurs, la baisse des prix de pétrole va accélérer la hausse des prix. La baisse du dinar et l’inflation ont torpillé le pouvoir d’achat des Algériens. Même pour ceux qui ont un emploi, il est difficile de joindre les deux bouts. Le carburant a augmenté, les aliments, les transports, le loyer de l’appartement, les factures d’eau, de gaz et d’électricité et le prix des aliments… tout a augmenté ! Mais les hausses de salaires dont ont été bénéficiaires les Algériens, ces dernières années, se sont avérées bien inférieures. Et bien que les récents changements budgétaires et monétaires ont aidé à la stabilisation des marchés financiers grâce aux efforts du gouvernement qui s’est engagé à réduire le déficit budgétaire, il n’en demeure pas moins vrai que si ça continue comme ça, l’an prochain, ça va être difficile ! A vrai dire, faute de bourse des valeurs ou de sondages sur le moral des ménages, c’est sur les grands marchés de la capitale qu’il faut prendre le pouls économique du pays. En fait, ça va mal ! Et le cœur n’y est pas. Pour les commerçants les clients se font de plus en plus rares, malgré l’éradication partielle des marchés informels dans certains coins de la capitale. Cependant, cette opération a asphyxié les gens qui vivaient avec très peu. Les gens affichent une mine à peine plus réjouie. C’est vrai, des années durant ça a bien marché, mais depuis la crise de 2014, c’est très difficile. Il convient de rappeler que l’Algérie a connu une décennie de croissance spectaculaire nourrie par son pétrole. Mais à partir de 2014, la chute des cours du brut, qui fournit 97% des revenus de l’Etat, a plongé le pays dans la récession. Le chômage repart à la hausse et la population très pauvre, ne survit que grâce aux transferts sociaux, au marché noir et au commerce parallèle qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, a soutenu l’activité économique. Ces dernières années, le gouvernement fait tout ce qu’il peut, en espérant que l’économie va repartir rapidement. En quête de revenus, il a eu recours au financement non conventionnel pour soutenir l’économie. Les importations ont été réduites dans le but de rétablir l’équilibre. Des efforts ont été déployés pour maitriser l’inflation. Pourtant la situation sociale reste préoccupante. Cela dit, la dynamique de l’inflation reflète, en réalité, l’érosion de la trajectoire de la croissance, qui risque à terme de plonger le pays dans une récession, selon le Fonds monétaire international (FMI). A partir de là, il est tout à fait clair que des réformes sont urgentes pour diversifier une économie dépendante aux hydrocarbures.

Farid Bouyahia