Industrie pharmaceutique : contribuer à la relance de l’économie

Les participants au 3e congrès afro-international d'allélopathie, organisé, hier à Blida, ont plaidé pour l’impérative adoption des projets de recherche universitaire en matière de plantes médicinales et aromatiques, en vue d’en tirer profit.

Les intervenants à cette manifestation de deux jours, organisée par le laboratoire de recherche des plantes médicinales et aromatiques en collaboration avec la Faculté des sciences de la nature et de la vie de l'Université Saàd-Dahled de Blida, ont souligné l’existence de nombreuses études réalisées par des universitaires nationaux, susceptibles, selon eux, d’être mises à profit dans l’économie nationale «pour peu qu’elles soient exploitées dans l’industrie pharmaceutique, médicinale ou de beauté», ont-ils soutenu. Ils ont déploré le fait que toutes ces «recherches demeurent au stade théorique», constituant une «perte considérable pour le secteur». «Une base de données sur les personnes activant dans ce domaine (plantes médicinales et aromatique), en Algérie, a été réalisée dernièrement par le laboratoire de recherche des plantes médicinales et aromatiques de l’université de Blida, en perspective de son exploitation, dans des projets de distillation et d’exaction d’huiles et d’essences», a signalé, à l’occasion, Mme Moumeme Saida, chercheuse au niveau de ce laboratoire. Pour elle, ce «travail colossal», n’a pas eu l’impact souhaité auprès des services concernés, appelant les autorités publiques «à appuyer cette démarche scientifique et à l’exploiter, afin de contribuer à la relance de l’économie nationale». Quant à la responsable du même laboratoire, Mme Allal Benfekih Leila, elle a souligné l’action de cette structure en vue, a-t-elle dit, d’ «instaurer un climat propice à des recherches et innovations en matière de plantes», dans le but d’arriver à un «produit naturel (bio) de haute qualité». Ce premier congrès du genre, en Algérie, a pour objectifs de réunir et mettre en contact des chercheurs des domaines de l'allélopathie de différents pays (Algérie, Tunisie, Pakistan, Japon), tout en mettant en lumière l'état actuel de la recherche en la matière, a indiqué la même responsable.