16e Salon international des travaux publics : Des opportunités d’affaires à saisir

Les opérateurs économiques et représentants des grandes firmes participant au Salon international des travaux publics (SITP) affirment avoir pu trouver de nombreuses opportunités d’affaires en Algérie. Parmi les entreprises présentes, la China Railway Construction Corporation (CRCC), une entreprise asiatique étatique, qui représente l’un des plus grands groupes de construction dans le monde.

Pour preuve, cette entreprise a été classée en 58e position en 2018, par le magazine Fortune comme étant le palmarès des 500 plus grandes entreprises dans le monde» déclare avec fierté, Mme Zhao Huifen la directrice générale de la CRCC-Algérie. «Nous sommes présents dans plus de 100 pays et nous avons réunis un peu plus de 300.000 collaborateurs permanents» a-t-elle déclaré. Avec 38 filiales, dont 4 bureaux d’études, «la palette des activités de la CRCC couvre, en Algérie, entre autres la réalisation, l’entretien et l’exploitation des différents projets du secteur des Travaux publics, des Transports, de l’Habitat, et de l’Equipement public» explique Mme Huifen, ajoutant que sa firme «est active également dans le domaine de la promotion immobilière, la fabrication des grands engins destinés à la réalisation des chemins de fer, et la logistique». «Le SITP offre à cet effet, à notre entreprise des opportunités intéressantes aussi bien en Algérie qu’à l’étranger», a-t-elle dit, ajoutant que «la participation de la CRCC à cette manifestation a été trés fructueuse». Fructueuse car les opportunités d’affaires sont multiples et avantageuses en Algérie pour cette entreprise qui vient de signer un mémorandum d’entente avec les entreprises publiques ENGOA, et EVSM filiales du groupe d’infrastructures des travaux routiers et d’ouvrages d’Art (GITRA), pour la création d’une société mixte dans le domaine des travaux publics. Mme Huifen rappelle que sa firme «est installés en Algérie depuis 2006, avec un premier projet de réalisation de 169 km de l’autoroute Est-Ouest». Cette entreprise de renom a réalisé par la suite «la mise à niveau de l’autoroute Est-Ouest sur une distance de 142 km». La directrice se félicite «de la bonne appréciation des autorités publiques algériennes quant à la qualité des réalisations et le respect des délais contractées». La CRCC s’occupe actuellement de «la réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port de Béjaia à l’autoroute Est-Ouest, ainsi que celle reliant le port de Ghazaouet à l’autoroute» a déclaré Mme Huifen. Parallèlement à ces projets et ses activités dans le domaine des travaux publics, la responsable affirme que son entreprise est également «présente dans le secteur de l’habitat, où la CRCC est chargé actuellement de la construction de 37.648 logements, en parallèle aux autres réalisations concernant les équipements publics» explique-t-elle. «Le partenariat, nous tient à cœur» c’est en ces termes que Mme Huifen exprime son «impatience de travailler avec des entreprises algériennes sur des chantiers d’infrastructures, et d’équipement publics qui couvrent toutes les villes d’Algérie». Pour elle «entretenir des relations solides de partenariat avec les acteurs locaux» est la condition sin qua non pour «tisser des relations qui s’inscrivent dans la complémentarité» mais surtout «accompagnées du transfert des technologies et d’expertise, c’est ce qui mérite d’être qualifié de relation gagnant-gagnant», c’est ainsi que la directrice de la CRCC envisage de voir le climat d’investissements en Algérie. Et d’affirmer «nous sommes confiants quant à l’avenir du climat des affaires et d’investissement en Algérie». Il y a lieu de rappeler que l’entreprise chinoise China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) a terminé, le 30 octobre, le perforage du tunnel ferroviaire d’El Qantas, d’une longueur de 7,3 km, celui-ci est devenu le plus long d’Algérie et en Afrique du Nord. Le tunnel, situé à 100 km à l’Ouest d’Alger, est composé de deux tubes séparés de 7,346 mètres et de 7,335 mètres de longueur. Chacun des 2 tubes compte une seule voie. Le tunnel d’El Qantas est l’un des deux ouvrages d’art, avec celui de Ramdane (2,8 km), d’un projet de ligne ferroviaire en cours de réalisation, devant relier El Affroun (wilaya de Blida) à Khemis Miliana (wilaya de Ain Defla) sur près de 50 kilomètres. La réception totale du projet (ligne+tunnels) est prévue pour fin 2018. Il permettra, selon les prévisions, de réduire le temps de parcours de la ligne ferroviaire Alger-Oran. Il y a lieu de noter que la Chine constitue toujours le premier fournisseur de l’Algérie, avec 4,13 mds usd (15,36% des importations globales algériennes). A rappeler que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia avait souligné dans son allocution au 3e FOCAC que «la contribution des entreprises chinoises à la réalisation des vastes programmes algériens de développement est supérieure à 10 milliards de dollars, chaque année».

Tahar Kaidi