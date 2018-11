RND : « Poursuivre la réalisation des grands projets »

Le porte-parole du RND, Seddik Chihab, a estimé, hier à Oran, lors d’un conseil de wilaya que les différents programmes gouvernementaux ont permis de faire barrage, de manière définitive, à toutes les sources de sous-développement par la mobilisation de tous les moyens pour garantir la réussite de l’ensemble des projets de développement dans tous les domaines». Il a mis en exergue la nécessité d’aller de l’avant sur la voie du développement global et de poursuivre la réalisation des grands projets devant assurer la sécurité au pays, loin des dangers des crises structurelles mondiales et leurs conséquences. Le porte-parole du RND n’a pas manqué de revenir sur les réalisations de l’Algérie, durant ces deux dernières décennies, dans tous les domaines, permettant à l’Algérie de «réaliser un taux de développement appréciable et un saut qualitatif, sous la direction éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Seddik Chihab a, à cette occasion, rappelé les positions «stables» du parti depuis sa création, mobilisant ses troupes pour la défense du pays et garantir la continuité des institutions de l’Etat et d’aller en avant dans le sens du développement.