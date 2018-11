TAJ : « S’inscrire dans la continuité »

Les prochaines échéances électorales, les relations avec le Maroc, la dernière sortie médiatique de l’homme d’affaires Issad Rebrab et la visite du prince héritier d’Arabie saoudite étaient parmi les questions abordés, hier, par Amar Ghoul, président du Parti Tadjamoue Amal Al Djazair, lors d’une conférence de presse animée au siège de son parti à Alger.

A une autre question sur l’utilité de la création d’une coalition regroupant 4 partis de la majorité présidentielle, à savoir le FLN, le RND, TAJ et le Mouvement populaire algérien (MPA), le président de TAJ affirmera que c’est «une coalition inscrite dans la continuité et aura des activités sur le terrain même après les élections présidentielles de avril 2019. Et d’ajouter que «les quatre partis se sont mis d’accord sur le contenu et le programme de travail et la mise en place d’une commission composée de 8 membres, deux de chaque formation». «Nous avons convenu également de l’organisation d’une réunion chaque mois», précise-t-il. Il expliquera qu’après avoir analysé la situation politique dans le pays, notamment dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, «les quatre partis ont décidé de formaliser leurs relations dans le cadre d’une coalition de soutien à M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République». Le premier responsable du parti annonce que le congrès de TAJ se tiendra du 13 au 15 décembre au niveau de l’école supérieure de l’hôtellerie d’Ain Benian.

Les deux premiers jours de la rencontre seront consacrés à l’organisation du village des artistes et des ateliers de travail alors que le programme du dernier jour, soit le 15 décembre, comprendra la présentation de toutes les commissions issues du congrès mais aussi le plan quinquennal de la formation politique axée, selon le conférencier, sur six défis. Ces défis, énumère-t-il, se concentrent autour de la sécurité et de la stabilité économique, sociale, politique, culturelle et régionale. Il ajoutera que lors de la tenue du congrès, il sera question de proposer des solutions à de nombreuses problématiques recensées.

Sollicité à propos de la volonté de l’Algérie de relancer l’Union du Maghreb Arabe, Amar Ghoul a précisé : «Nous voulons bien avoir des relations de bon voisinage avec les pays limitrophes et nous travaillons pour, mais ils doivent verser dans le même sens et faire des efforts pour établir de bonnes relations avec l’Algérie.» Il évoque l’exemple du Maroc qui «à chaque fois cite l’Algérie en parlant du conflit avec le Sahara occidental». Pour Amar Ghoul, «le Maroc doit construire une relation sincère».

L’Algérie, rappelons-le, vient de saisir officiellement, le secrétaire général de l’UMA afin d’organiser une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères dans un l’objectif de relancer l’édification de l’ensemble maghrébin et la réactivation de ses instances.

Amar Ghoul n’omet pas de relever à ce sujet que cette Union sera «plus bénéfique aux pays voisins qu’à l’Algérie au vu de ce qui se passe au niveau des frontières Est et Ouest, face à des phénomènes tels que la contrebande, le trafic de drogue et celui des armes».

Sur un autre plan, et à la question de connaître son avis concernant la visite en Algérie du prince héritier de l’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, M. Ghoul s’est abstenu de tout commentaire en précisant que «l’Etat algérien œuvre tout le temps à établir de très bonnes relations avec les pays arabes». Il promet de faire une intervention une fois la visite du prince saoudien achevée.

Invité à réagir aux propos tenus par le président-directeur général du groupe Cevital, Issad Rebrab, qui était invité, vendredi, sur le plateau de la chaîne TV France 24, accusant une «main invisible» de bloquer les projets de Cevital, Amar Ghoul indiquera que «chaque Algérien est libre d’exprimer ses opinions. Néanmoins ces opinions doivent être crédibles et objectives».

Mohamed Mendaci