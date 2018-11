ANR : « Approfondir les réformes »

M. Belkacem Sahli, secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR) et coordinateur du groupe de la continuité pour la stabilité et la réforme, composé de 19 partis politiques, a présidé, hier, au niveau de la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine, une rencontre régionale de sensibilisation en direction de la population, afin d’expliquer les principes sur lesquels a été fondé ce groupe, et de présenter le projet du «Front populaire solide» auquel a appelé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans son message du 20 août dernier à l’occasion de la journée nationale du Moudjahid. M. Sahli est revenu sur l’initiative prise au mois d’août passé par certains partis, dont le sien, avec la création du groupe de la continuité pour la stabilité et la réforme, laquelle s’inscrivait dans la dynamique impulsée par l’appel du président pour la constitution d’un front populaire solide afin de «contrecarrer toutes les manœuvres politiciennes et tentatives de déstabilisation» menaçant l’intégrité de l’Algérie.

À ce sujet, l’orateur en a rappelé les fondements que sont «la préservation de l’indépendance du pays et de la souveraineté nationale», «l’approfondissement de la pratique démocratique et la promotion des principes de citoyenneté», «la diversification de l’économie et la réduction de la dépendance aux hydrocarbures», et enfin «la lutte contre les différents fléaux sociaux, à leur tête la corruption et la drogue».

C’est dans cet ordre d’idées que s’inscrit, selon le SG de l’ANR, le soutien du groupe qu’il représente au Président Abdelaziz Bouteflika, lequel se veut un engagement en faveur de la poursuite du programme des réformes.

Il s’agit aussi de relever le défi politique avec l’approfondissement des réformes et la concrétisation des avancées contenues dans la Constitution de 2016. Sur le plan économique, il s’agit de la diversification de l’économie nationale à travers la mise en valeur des attributs de la relance économique, la rationalisation des dépenses, la révision des subventions et l’amélioration du climat des affaires.

Dans le volet social, c’est la poursuite des réformes des secteurs de l’Éducation et de la Justice, la promotion de la citoyenneté et de la liberté d’expression, la sauvegarde de notre patrimoine religieux, civilisationnel et historique et la moralisation de la vie politique qui sont visés. Dans le domaine sécuritaire, l’accent est mis sur la nécessité de rassembler les citoyens autour des institutions de la République, à leur tête l’ANP, afin qu’elle puisse assumer ses missions dans les domaines de la sauvegarde de l’ordre public et de la stabilité, et de la lutte contre le banditisme et le terrorisme.

En matière de politique extérieure, la préservation des constantes de la politique étrangère de l’Algérie, qui sont l’affirmation de la souveraineté du pays, le principe de non-ingérence et la défense des causes justes des peuples qui luttent pour le recouvrement de leurs droits fondamentaux, sont rappelés.

Pour rappel, les membres du groupe des 15 + 4 ont lancé, au mois de septembre passé, une campagne de proximité pour expliquer leur action au cours de laquelle ils se sont rendus dans douze wilayas, ainsi que quelques capitales étrangères.

Issam B.