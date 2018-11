El-Islah : « Soutien à la candidature du président de la République »

«Le soutien du mouvement El-Islah à la candidature du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour un nouveau mandat, est fondé sur la conviction du parti qu’il est le plus apte à parachever les impératifs de la réconciliation nationale.» C’est en ces termes que s’est exprimé M. Filali Ghouini, président de cette formation politique, lors d’une rencontre qu’il a tenue à El-Bayadh, avec les cadres du bureau de wilaya.

M. Ghouini qui a consacré une bonne partie de son intervention à la prochaine élection présidentielle a souligné que «le Président de la République est le mieux placé pour parachever le processus de développement et réaliser un développement global et équilibré sur l’ensemble du territoire national de manière à garantir à tous les citoyens le droit de bénéficier des potentialités de leur pays». Poursuivant ses propos, M. Ghouini a affirmé que «le Président de la République est le plus soucieux de l’avenir de l’Algérie et des Algériens face aux différentes crises dans le voisinage du pays, d’autant plus que l’Algérie est située dans une région marquée par de nombreux conflits et crises». Il notera ensuite que «partant de cette position et de ce choix assumés, le mouvement El Islah s’attellera, à travers l’ensemble de ses adhérents, à l’intensification des efforts et à la mobilisation à travers des sorties sur le terrain sur l’ensemble du territoire national, en vue de rallier davantage de soutien populaire en prévision de la prochaine échéance électorale, d’une part, et pour sensibiliser les citoyens, et en particulier les jeunes, à combattre tous les aspects du désintéressement et de la réticence quant à l’action politique».

Autre remarque importante mise en exergue par le président d’El Islah, celle relative à «la nécessité de l’organisation de l’élection l’année prochaine dans les délais fixés». M. Ghouini a aussi appelé à « l’élargissement de la participation à cette élection et au respect des exigences de l’opération électorale». Il soutient que l’attachement à ce que la présidentielle se tienne dans les délais fixés émane de la conviction du mouvement El Islah que c’est, là, une consolidation du processus de notre jeune démocratie et la confirmation de la volonté et du souci de la classe politique algérienne de réussir toutes les étapes de l’édification nationale». Et de mettre en avant que cette position adoptée par le parti vise à «resserrer davantage les rangs pour relever les différents défis et faire face à toutes les conspirations qui se trament contre le pays».

D’autre part et en ce qui concerne la vision du mouvement pour ce qui est des normes à adopter par les partis politiques, notamment «la communication permanente avec toutes les catégories de la société pour être au service du pays», le président du mouvement El Islah a salué «les résultats importants de l’approche algérienne en matière de paix et de réconciliation nationale qui a permis de tourner définitivement la page de la tragédie nationale et de passer à l’étape de la concorde civile, de la solidarité et de la cohésion entre les enfants de l’Algérie». M. Ghouini a mis à profit cette rencontre pour rendre un hommage appuyé aux membres de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) ainsi que les différents corps de sécurité nationale pour tous les sacrifices consentis pour la défense et la stabilité de notre pays. Le président du mouvement El Islah a par ailleurs souligné que son parti continuera à accomplir son devoir national et à exercer ses missions politiques constitutionnelles avec «sérieux et responsabilité, à travers la communication permanente et les débats tout au long de l’année avec les directions locales du parti à travers les wilayas du pays».

Soraya Guemmouri