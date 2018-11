Enseignement supérieur : Dépôt des nouveaux projets de recherche

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé une deuxième session pour le dépôt des nouveaux projets de recherche. Cette mesure intervient suite à l’approbation, récemment, d’une dizaine de projets de recherche dans diverses spécialités

et issus des résultats de la première session.

En effet, la Direction générale de l’enseignement et de la formation supérieurs a rouvert une session pour le dépôt des projets de recherche scientifiques, dans une sa nouvelle version. Une version adoptée par le ministère, après une vaste opération d’assainissement des listes de laboratoires et des projets de recherche enregistrés au niveau des différents établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, au cours des années précédentes. Pour la première fois, une plate-forme électronique a été créée et sera dotée de toutes les données et renseignements relatifs au projet de recherche proposé, ainsi que les membres du groupe de recherche. Il convient de noter que la réglementation stipule que la durée de ces projets est de quatre ans, avec une évaluation d’étapes au bout de deux ans.

Le projet peut être suspendu immédiatement, dans le cas où les travaux de recherche n’aboutissent pas aux résultats estompés. Dans ce contexte, des mécanismes de contrôle scientifique sont effectués par le ministère, pour veiller à la rentabilité des laboratoires scientifiques, et leur fermeture n’intervient qu’en cas de constat d’infructuosité. Dans ce nouveau type de projets de recherche, le ministère de l’Enseignement supérieur mise sur le partenariat entre l’université et l’environnement économique et social, pour rendre les études de recherche plus efficaces et efficientes dans divers domaines.

Selon l’instruction publiée par le ministère, le 18 novembre dernier, la deuxième session du projet permet à tous les responsables des groupes de recherche de soumettre leurs propositions par le biais de la plate-forme et des organismes scientifiques ayant les prorogatives d’étudier et d’évaluer les travaux de recherche à réaliser, et sont, aussi, habilités à donner leur approbation ou rejet des projets de recherche enregistrés pour l’année 2019. Il convient de rappeler que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a indiqué récemment que 4.000 projets ont été réalisés et choisis, après examen des appels d’offres et des propositions soumises, précisant que «l’évaluation de ces projets a relevé l’existence de 1.100 projets valorisables, dont 112 à caractère multisectoriel».

En vue de concrétiser les objectifs tracés en matière de capacités scientifiques en ressources humaines visant à atteindre les normes internationales définies par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), soit 1.080 chercheurs pour chaque un millions d’habitants, le ministre a fait savoir que des mesures avaient été prises pour le renforcement et la motivation ayant donné lieu à la mobilisation de 37.700 enseignants chercheurs dans des établissements d’enseignement supérieur et 2.315 chercheurs permanents dans des centres et unités de recherche, ainsi que l’inscription de 200 chercheurs permanents dans des entreprises économiques.

Kamélia Hadjib