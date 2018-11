Djamaâ El-Djazaïr : Le tapis de la salle de prière fabriqué localement

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a déclaré, ce week-end, que la grande Mosquée d’Alger sera réceptionnée avant la fin de 2018, précisant que la date de son inauguration officielle sera fixée par le Président de la République.

Alors que la phase des gros œuvres est pratiquement achevée, et que toutes les façades extérieures ont été revêtues de très beaux matériaux, la salle de prière de la grande mosquée d’Alger est, elle aussi, en passe d’être livrée, plus exactement «d’ici la fin du mois de décembre prochain», a annoncé, pour sa part, une source bien informée auprès du ministère de l’Habitat. Pour recouvrer les dallages de cette immense salle, plusieurs pistes ont été évoquées, notamment le fait que le tapis de la salle de prière serait tissé par des grands artisans de tapis persans en Iran. Contrairement à cela, on a préféré faire confiance à la production locale.

C’est une main-d’œuvre et une entreprise algériennes à elles seules qui vont fabriquer cette pièce, parmi les plus grandes jamais faites dans le monde musulman.

Dans ce contexte, il a été souligné que l’ouvrage «a été choisi par le Président de la République lui-même, et que celui-ci sera d’une conception entièrement algérienne». Celui-ci est déjà en phase de production dans les ateliers de la société de textile «Tapidor». C’est ce qui a été révélé récemment, lors de la visite qu’a effectuée le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, à Oran, où se trouve le siège de cette entreprise.

Selon ses responsables, «la matière première — la laine — est l’une des meilleures qualités se trouvant sur les marchés internationaux du tissage. Elle provient de la Nouvelle Zélande». Selon les explications de Salim Benyebou, responsable au sein de cette entreprise, «la densité de la laine est estimée à un million de points par mètre carré»

«Quant à l’épaisseur du tapis, elle est d 13mm, ce qui procure du confort aux fidèles, lors des génuflexions de la prière», ajoute-t-il. La calligraphie, les couleurs et les dessins eux, refléteront la symbolique du patrimoine culturel algérien, à travers toutes ses facettes et spécificités de chaque région.

Les responsables de l’entreprise «Tapidor» affirment que la production du tapis «est réalisée, actuellement, dans le respect des normes et critères définis dans le cahier des charges».

Il faut dire que la démesure de l’ouvrage est la preuve de sa difficulté. En effet, véritable ouvrage d’art, la salle de prière s’étend sur une superficie de 20.000 m2, et peut accueillir jusqu’à 120.000 fidèles en même temps, si l’on compte son immense esplanade.

Au fond de la gigantesque salle fermée, se trouve un imposant mihrab, orienté vers la Qibla, qui sera réalisé en marbre, céramique et plâtre peint de multiples couleurs et d’une finition brillante, avec une touche rustique. À proximité du mihrab, se trouve le minbar, une sorte d’escabeau en bois de cèdre, d’une splendide sculpture.

Cette grande salle comporte 618 colonnes octogonales, décorées de marbre avec des veinures d’un blanc éclatant, servant de pilier à l’édifice, qui, malgré ses grandes dimensions, est aéré et très lumineux.

Le lustre principal de la salle de prière a été installé à côté des 89 autres petits lustres qui donneront certainement une extrême élégance à ce bijou architectural, s’ajoutent à cela les six kilomètres d’écritures calligraphiques, gravées sur du marbre et de la pierre avec un système de laser, qui viendront décorer la salle de prière, ainsi que les différents autres édifices de la mosquée. Le toit de la salle de prière, qui s’élève à une hauteur de 45 mètres, supporte, quant à lui, une immense coupole d’un diamètre de 50 mètres culminant à une hauteur de 70 mètres.

Vu de l’extérieur, le minaret à hauteur de 265 m abritera, entre autres, dans ses 43 niveaux, un espace d’accueil, un musée d’art et d’histoire de l’islam réparti sur 15 niveaux, en plus d’un centre de recherche sur l’histoire de l’Algérie.

En plus de la conception architecturale extérieure reflétant le cachet algérien authentique, le décor intérieur permettra aussi aux visiteurs de contempler les richesses artistiques du style islamique.

Ce sont donc les dernières retouches, avant que la Grande mosquée d’Alger, considérée comme la plus grande en Afrique et la troisième dans le monde après celles de La Mecque, ne soit réceptionnée.

Plus qu’un lieu de culte, la Mosquée d’Alger est aussi un centre de rayonnement culturel qui permettra de rétablir l’image d’un islam des Lumières, et participera activement à mettre fin ainsi aux stéréotypes négatifs sur notre magnifique religion et ses préceptes aux valeurs hautement humaines, qui, une fois mises en évidence, vont laisser place à une vision claire et fidèle d’une religion de vivre ensemble.

Tahar Kaidi