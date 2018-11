La célébration de la journée africaine de la Jeunesse, placée cette année, sous le signe du rôle de la jeunesse africaine dans le vivre ensemble en paix, a eu lieu, hier, au siège de l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration à Ain-Benian d’Alger.

Lors de l’événement, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré par la jeunesse africaine en reconnaissance de ses efforts consentis en faveur de la paix et du vivre ensemble.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a déclaré que «le Président de la République a toujours mis un point d’honneur à dire qu’il n’a jamais pu imaginer voir l’Afrique sans l’Algérie comme il n’a pu imaginer voir l’Algérie sans l’Afrique ».

Poursuivant ses propos, M. Hattab a affirmé que le pays contribue activement à la paix mondiale grâce à l’expérience qu’elle a acquise dans la résolution des conflits, la promotion de la paix et de la réconciliation nationale. Il a rappelé que l’Algérie a présenté une résolution à l’Assemblée générale des Nations unies qui a été adoptée par 172 pays, le 8 décembre 2017. Cette résolution, 72/130, consacre en effet la journée du 16 mai comme journée mondiale du Vivre ensemble en paix. Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à toujours mis en exergue la volonté du pays à instaurer la paix, la sécurité ainsi que la stabilité dans le monde. «Cette volonté s’est accompagnée de sa sagesse et de sa grande expérience politique qui lui ont permis de résoudre plusieurs conflits par le dialogue et la réconciliation», a-t-il affirmé. M. Hattab a souligné que la jeunesse africaine était le moteur du continent, son cœur battant et que le développement du continent doit se faire au bénéfice des peuples loin de toutes ingérences étrangères. Il indique que l’Algérie est et restera fidèle à ses engagements vis-à-vis du continent et qu’elle restera vent debout pour l’unité africaine. Il a mis en avant le fait que l’attachement de l’Algérie à l’Afrique est un attachement corps et âme avant d’être un attachement historique, économique et géographique.

Pour sa part, la directrice générale de la jeunesse auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, Benmaghsoula Samia a, quant à elle, affirmé que la jeunesse en Afrique constitue la composante principale des politiques continentales. Selon elle, l’initiative du concept du Vivre ensemble en paix initiée par l’Algérie est devenue une doctrine.

«L’Algérie a, du point de vue international, un statut d’école en matière de lutte contre l’intolérance et l’extrémise comme elle est une référence en termes de quiétude», a-t-elle mentionné avant d’ajouter que la rencontre d’hier est un cadre privilégié pour réfléchir et agir dans le sens du vivre ensemble. «Nous devons fonder nos réflexions et nos actions communes sur le triptyque : justice, responsabilité et solidarité», a-t-elle estimé. A rappeler qu’une délégation du Parlement africain de la société civile a salué récemment lors d’une visite à Alger, le rôle pionnier de l’Algérie dans le continent africain et sur tous les plans, notamment en matière de lutte contre les phénomènes transcontinentaux, telle que la migration clandestine.

Sami Kaïdi