À l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue libanais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue libanais, Michel Aoun, à l’occasion de la fête de l'indépendance de son pays, dans lequel, il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer ensemble à la promotion des relations de coopération dans tous les domaines. «Il m'est particulièrement agréable au moment où le peuple libanais frère célèbre le 75e anniversaire de la glorieuse fête de son indépendance, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, les félicitations les plus chaleureuses et les vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour vous même, et à votre cher pays d'atteindre les plus hauts niveaux de progrès et de prospérité dans un climat de paix et de stabilité», a écrit le Chef de l’Etat dans son message. «Je saisis l'occasion de la célébration de cette glorieuse fête, pour saluer les réalisations et les acquis accomplis par le Liban, sous votre direction éclairée», a ajouté le Président Bouteflika. «En vous assurant de ma fierté et de ma satisfaction des liens de fraternité qui unissent nos deux pays, je vous réitère ma disponibilité à œuvrer, de concert avec vous, à la promotion des relations de coopération entre l'Algérie et le Liban, dans tous les domaines, en concrétisation des aspirations communes de nos deux peuples frères», a conclu M. Bouteflika.