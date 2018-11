M. Si Affif au colloque sur le dialogue parlementaire méditerranéen Politique extérieure : Dictée par des considérations géostratégiques

L’Assemblée populaire nationale (APN), représentée par le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l’étranger, Abdelhamid Si Afif, a plaidé, mercredi dernier à Rome, lors des travaux du colloque sur le dialogue parlementaire méditerranéen, pour un changement, à travers l’instauration de nouvelles relations entre les États.

M. Si Afif a précisé, lors de la première assise portant sur «Les défis communs dans la zone méditerranéenne : un espace de dialogue et d’affrontement», que la diplomatie parlementaire était considérée comme un outil «efficace et indispensable pour la mise en œuvre» de la politique extérieure de tout pays. Il a relevé, à cet égard, que cette politique extérieure était souvent dictée par des considérations géostratégiques et l’identité nationale, rappelant le rôle des parlementaires qui s’emploient à concrétiser la souveraineté et la légitimité populaires, et s’engagent à «défendre les causes justes» à travers le monde, tout en respectant le droit international et le droit des peuples à l’autodétermination, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. Rappelant la participation «active» de l’Algérie dans l’instauration de la paix au Mali, grâce au dialogue et à la réconciliation, ainsi que son soutien aux efforts visant le règlement de la crise en Libye, M. Si Afif a affirmé que «la non-ingérence dans les affaires internes des pays» était considérée comme un des principes de la diplomatie algérienne. Le représentant de l’APN a cité, dans ce cadre, «les valeurs du respect d’autrui, de la réconciliation, du vivre ensemble, de la paix, de la solidarité, de la justice, de l’appel à la pérennité du dialogue et de la coopération afin d’instaurer un véritable partenariat durable entre les deux rives de la Méditerranée». Il a appelé, par ailleurs, à «l’adaptation» de la diplomatie parlementaire pour cadrer avec les nouveaux développements en vue de créer une nouvelle dynamique dans les relations internationales, d’adopter une culture tout autre dans la politique et la coopération, une politique reposant sur le dialogue, a-t-il dit. M. Si Afif à également plaidé pour la révision de la politique méditerranéenne en œuvrant à la mettre à jour de manière progressive aux niveaux politique, économique et financier, pour qu’elle soit au diapason «des mutations accélérées» par lesquelles passe la région, outre «la réorientation du débat vers les besoins effectifs des pays du Sud, en se basant sur des mécanismes de soutien et d’appui appropriés». Lors du deuxième panel portant sur le «Rôle des parlements méditerranéens : une contribution pour la création d’un espace de développement et de paix», M. Si Afif a mis en avant que «la Méditerranée n’est pas un concept géographique au sens abstrait du terme ni un mythe, mais plutôt une réalité humaine et culturelle, qui était constamment un lieu de confrontation et un carrefour d’échange, une zone de rapprochement entre les trois continents ayant constitué le berceau des civilisations et des trois religions monothéistes», mettant en exergue la place «exceptionnelle» de l’Algérie, espace d’expression et un monde riche économiquement et culturellement». Et d’ajouter, à ce propos «d’où la nécessité, pour les parlementaires, d’œuvrer à la recréation d’un espace d’amitié entre les peuples, au développement de l’esprit de coopération en substitution à l’esprit de la concurrence et à la consolidation d’une vision euro-méditerranéenne dépassant les hostilités et la dissension pour des intérêts restreints». Après avoir souligné «l’importance» du dialogue parlementaire en tant que moyen de renforcement de l’interaction entre les sociétés et les peuples et d’ancrage de la culture de paix et de coopération entre les peuples, en accordant la priorité à la tolérance, la démocratie et le respect de l’autre, le renforcement de la justice et l’égalité, et pour la dignité humaine, M. Si Afif a estimé que les Parlements sont le symbole de la démocratie et du pluralisme, car ils réunissent toutes les franges de la société, ce qui confère la légitimité à leurs activités au niveau national. Ces Parlements sont appelés à faire face aux défis liés aux traitement des évènements internationaux actuels, caractérisés par de nombreux foyers de crise qui se poursuivent en raison de la violation du droit international et les nouvelles menaces ciblant la sécurité nationale, collective et énergétique, en sus des hostilités sociales, ethniques et religieuses, et le terrorisme, a expliqué M. Si Afif. Le renforcement et la poursuite du croissance démographique, la suprématie de la loi, la liberté d’expression, l’émancipation des initiatives, la transparence, la rigueur dans la gestion des affaires publiques sont autant d’objectifs à concrétiser, grâce à la restauration de la paix civile et de la stabilité, un projet initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le but de surmonter la tragédie nationale causée par le terrorisme transfrontalier, a-t-il soutenu.