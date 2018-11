Le salon de l’emploi et des start-up s’ouvre aujourd’hui à Sétif

«La transition numérique des entreprises, une opportunité pour la création de nouveaux projets et emplois.» C’est sur ce thème, que débute, aujourd’hui, à la maison de la Culture Houari-Boumediène de Sétif, la 4e édition du Salon régional de l’emploi et des start-up.

Cette manifestation qui est organisée conjointement par l’ONG Word learning relevant de l’ambassade des USA en Algérie, la délégation de Sétif du FCE et le Centre de carrières CDC-MBI dans un espace destiné essentiellement à faciliter la recherche d’emploi pour les jeunes demandeurs et permettre aux recruteurs d’en tirer profit, avait déjà drainé pour sa précédente édition plus de 35 entreprises et quelques 6.000 visiteurs, des chefs d’entreprises, acteurs économiques influents, universitaires, chercheurs et acteurs publics d’intermédiation dans un domaine sensible avec la création au bout de plusieurs milliers d’emplois.

Une rencontre d’autant plus importante qu’elle se propose pour sa cette quatrième du genre à mettre en place un écosystème à même de favoriser la création de nouveaux emplois dans une wilaya ou les deux universités Ferhat-Abbes Setif 1 et Md Lamine-Debaghine Setif 2 ainsi que les nombreux instituts de l’enseignement et de la formation ainsi que d’autres écoles privées mettent sur le terrain des milliers de diplômés. Un salon qui se propose à travers les différentes activités mise en œuvre de contribuer à l’émergence et à la consolidation du tissu de startup dans la région.

Deux jours durant, ce Salon qui est organisé en collaboration avec les agences de l’emploi et de l’entreprenariat, l’ANSEJ, la CNAC, l’ANGEM et l’ANEM en présence d’experts nationaux et internationaux spécialistes dans la transformation numérique et digitale des entreprises, sera ainsi un lieu privilégié d’échanges entre les entreprises et les jeunes qui sont à l’écoute du marché et pourront ainsi aller à la conquête de nouveaux débouchés. Comme il permettra de valoriser les réelles potentialités, primo demandeurs et nouveaux porteurs de projets de l’Est du pays, dans une dynamique que «boosteront» des acteurs nationaux et internationaux de la formation, des organismes de soutien à l’entreprenariat .

Un Salon appelé à tisser des liens entre le monde de l’entreprise et les diplômés issus du milieu universitaire pour permettre aux entreprises en quête d’une ressource humaine efficace et qualifiée d’exprimer leurs besoins et de traiter directement avec les jeunes ,des «speed coaching» et «networking» seront organisés avec l’engagement direct des recruteurs de même que des ateliers au niveau desquels ces partie pourront échanger idées, conseils et expérience. Une grande rencontre qui aspire à mettre l’accent sur les tendances qui révolutionnent aujourd’hui l’industrie ainsi que les enjeux managériaux de la transformation numérique et tous les défis induits par cette révolution dans le monde de l’industrie.

F. Zoghbi