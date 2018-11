Dans la LUCARNE : Abid Charef, sanctionné par la CAF

Le football est intimement lié à l’arbitrage. Les deux vont ensemble. Le premier ne se sentira pas bien que lorsque le deuxième est bon pour ne pas dire excellent. Il est mal vu lorsque l’autre «maillon» ne joue pas le jeu. L’arbitrage africain est toujours mis à l’index. Là, on ne peut pas dire que le continent n’a pas de très bons arbitres. Bien au contraire, certains d’entre eux ont été même récompensés pour leurs «carrières» irréprochables. La qualité existe et même reconnue sur le plan continental et même international. C’est quelque chose que les spécialistes ne manquent pas de louer à chaque occasion ou manifestation sportive d’envergure, notamment les fameux awards africains et même ceux de la FIFA. L’Algérie a «enfanté», depuis l’indépendance du pays en 1962, de très bons arbitres, à l’instar de Khelifi, Ghotari, Hansal, Bendjehane, Aouissi, Benghezal, Bergui, Bouzaréah, Nems et les autres qui sont très nombreux qui ont honoré l’arbitrage algérien et africain. Par conséquent, lorsqu’il y a des incidents ou des fautes d’arbitrage, on jette l’opprobre sur les «sifflets» algériens, puisqu’ils ont été à la hauteur des espérances de tous. C’est vrai qu’un arbitre peut faire des erreurs dans sa carrière qui est, faut-il le mettre en exergue, assez riche en rebondissements. La sanction de notre compatriote Abid Charef par la CAF suite à sa prestation « jugée moins bonne » lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique est en train de faire les « gorges profondes ». On ne parle que de cet incident qui aurait avantagé les égyptiens d’Al Ahly où il avait eu à siffler un penalty que les tunisiens avaient estimé «imaginaire», dénué de tout fondement, surtout, estime-t-on, que c’est le joueur Azaro d’Al Ahly qui était derrière le «coup-de-poing», qui avait fait tomber le défenseur tunisien. Pourtant, dans cette action « litigieuse », notre arbitre international, considéré comme l’un des meilleurs sifflets opérant chez nous parmi les internationaux algériens. Même sur le plan africain, il était très apprécié. D’ailleurs, la commission d’Arbitrage africaine ne l’avait pas « épinglé auparavant du fait qu’il était des plus corrects. De plus, il était choisi assez régulièrement lorsqu’il s’agit des compétitions africaines majeures. La FIFA aussi ne manque aucune occasion pour jeter son dévolu sur lui. C’est un arbitre doté d’une grande gentillesse et aussi qui fournit le plus souvent des prestations qui font l’unanimité. On ne comprend pas pourquoi cette fois-ci, il a été mal-noté et surtout on a prononcé une suspension «sévère» à son égard, même si elle n’est que temporaire. Il faut dire que des « soupçons de magouilles » planent sur lui, même si elle sont infondées à priori. On avait fait avancer des choses, mais qui sont loin d’être des preuves « matérielles irréfutables ». Lorsqu’on veut se « débarrasser de son chien on dit qu’il a la rage ». Certains ont tout fait pour sanctionner l’algérien qui ne veut pas, peut-être, jouer leur jeu. Ceux qui sont dans les faits des «coulisses» peuvent comprendre l’insinuation. Il est vrai que les tunisiens, qui sont bien placés dans la commission africaine, ont, peut-être, fini pas avoir raison de l’honnêteté de l’algérien. Maintenant, qu’il est suspendu provisoirement, il lui appartient de défendre son « honneur» et surtout qu’il avait bien appliqué la « Var » dans cette situation avant même de prendre sa décision. On avait vu en Europe et même lors du mondial russe les erreurs commises, çà et là, presque à la « pelle » sans que ces arbitres ne soient sanctionnés. Y a-t-il, quelque part, l’application de la sentence, à la tête du client, de la politique de « deux poids, deux mesures ». Un questionnement qui ne peut qu’étonner. Ce qui laisse perplexe, c’est que la partie égyptienne n’a pas été inquiétée outre mesure. Et c’est cela qui rend la « suspicion » encore plus forte. La FAF ne doit pas accepter cette sanction sans réagir !

Hamid Gharbi